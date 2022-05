Real Sociedad Januzaj: «Volveré para despedirme de todos vosotros» El extremo belga escribe un mensaje a través de redes sociales y asegura que con la Real «siempre he estado en la élite del fútbol europeo»

Adnan Januzaj ha hablado. Después de que este lunes se confirmara su salida de la Real Sociedad, el extremo belga se ha pronunciado a través de su cuenta de Twitter e Instagram para anunciar su marcha y agradecer al club por esta larga etapa en clave txuri-urdin. Además, tal y como afirma en las últimas líneas, volverá la temporada que viene para despedirse a lo grande de la afición.

El de Bruselas ha acompañado su escrito con tres imágenes de su etapa en la Real. «Bueno familia», comienza el párrafo junto a dos iconos de color azul y blanco. «Hace 5 años llegué a esta ciudad como un niño nervioso, asustado, con miedo y descubrí a la que hoy es mi segunda familia», continúa el hábil jugador. «Nuestros caminos se separan, y estoy lleno de tristeza por dejaros a vosotros», afirma. «Con la Real, he conseguido estar siempre en la élite del fútbol europeo e incluso me he llevado una copa a casa. Y menuda Copa!», apunta.

«A vosotros, afición, voy a echar mucho de menos vuestro cariño! Doy también las gracias a Jokin, Olabe y Éric y a mis compañeros, gracias», sigue con los agradecimientos. «He crecido como jugador y como persona y hoy sé que, aunque el año que viene no estemos juntos, siempre tendré vuestro apoyo vaya donde vaya, igual que vosotros el mío», indica. Para cerrar con el escrito confirma que volverá para despedirse. «Volveré para despedirme la temporada que viene de todos vosotros... Gracias y adiós», finaliza con dos emoticonos, uno pidiendo perdón y otro con un corazón.