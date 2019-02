Januzaj corre por Zubieta

Adnan Januzaj ha salido a corretear este martes y probar el estado de su tobillo para calibrar las opciones que puede tener el belga de llegar al choque del domingo (18. 30 horas) entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid en Anoeta. El zurdo txuri-urdin sufrió la pasada semana un esguince de grado I en su tobillo derecho, el más leve dentro de estas lesiones, que le impidió jugar ante el Girona. Las exploraciones diagnosticaron que felizmente no había demasiada complicación y que si la evolución era buena, Januzaj podía enfundarse el '11' para medirse al equipo colchonero. En Zubieta ha estado subiendo escaleras para comprobar que el juego de su tobillo lo podía hacer sin dolor y posteriormente ha realizado varias carreras a ritmo suave sin calzarse botas de tacos.

En lo que respecta al resto de la sesión, los titulares en Montilivi no han parecido por el césped de Zubieta y no se han expuesto a la soleada tarde que se he quedado en las instalaciones de la Real Sociedad. Han trabajado en el interior y tampoco a asomado Miguel Ángel Moyá con un pequeño problema en el gemelo que no reviste importancia alguna pero por precaución ha preferido trabajar al margen.

Con un cuarto de hora de tardanza sobre el horario previsto, las cuatro de la tarde, han saltado los once jugadores de la Real Sociedad que Imanol ha tenido a sus órdenes en el día de hoy. Zubiaurre y Moisés 'la Araña' Ramírez han sido los porteros y les han acompañado nueve hombres de campo. Willian José, Theo, Héctor Moreno, Elustondo, Sangalli, Guevara, Bautista, Pardo y Barrenetxea.

Este miércoles la plantilla blanquiazul tendrá jornada festiva y el jueves será cuando reanuden los entrenamientos, pero todas las sesiones hasta el partido serán a puerta cerrada.