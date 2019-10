Real Sociedad Januzaj se autoexige explotar en la Real Adnan Januzaj, ayer durante la comparecencia en la que se soltó por primera vez en castellano con los periodistas en la sala de prensa de Zubieta. / UNANUE El atacante belga asume que no ha arrancado al cien por cien y asegura que pronto se verá su mejor versión GAIZKA LASA SAN SEBASTIÁN. Viernes, 4 octubre 2019, 07:03

Tres cosas debe saber la afición sobre Adnan Januzaj. La primera. No hace falta que le recuerden que tiene que jugar más y mejor. Lo sabe. La segunda. Trabaja duro para ponerse bien físicamente, porque no ha empezado al cien por cien. Y tercera. Está feliz en la Real Sociedad y quiere seguir aquí, entre otras cosas porque con su actual equipo puede aspirar a jugar en Europa.

Su carácter, frío, y sus formas, de una tranquilidad que puede confundirse con la desgana, conducen a un sector de la grada a pensar que al belga le falta implicación. Su comparecencia de ayer vino a desmentir semejante interpretación. Por lo que dijo y por el mero hecho de salir a decirlo. Todo un gesto para un jugador al que aún le cuesta expresarse en castellano -el avance ha sido espectacular- y no se ha prestado hasta ahora al bombardeo de micrófonos.

Participación Jugó 28 partidos, 18 de titular: 1.578 minutos. Sus números 3 goles, 5 asistencias. Temporada 2018/19 Participación Jugó 20 partidos, 13 de titular: 1.252 minutos. Sus números 2 goles y 3 asistencias. Temporada 2019/20 Participación Ha jugado 6 partidos, 3 de titular: 304 minutos. Sus números Una asistencia.

Ayer sí. Se expuso al interrogatorio y se sinceró públicamente. «Mi cabeza me dice todos los días que tengo que mejorar y quiero estar mejor. Con mi calidad sé que puedo aportar mucho más y me estoy poniendo bien para poder hacerlo». ¿Por qué no lo ha hecho hasta ahora?, planteaba la cuestión impepinable. Y ahí el idioma le jugó una mala pasada. «He empezado la temporada tranquilamente, sin prisa», explicó.

Si su primera temporada en Donostia la adaptación a un nuevo fútbol condicionó su rendimiento, y el año pasado fueron las lesiones las que impidieron ver su mejor versión, en el arranque de la presente campaña el hándicap es físico. Desvela que «me estoy poniendo mejor físicamente y me siento bien entrenando duro. El año pasado estuve lesionado cinco meses, sin jugar, y son muchos para un jugador. No es fácil luego coger la forma. Este año estamos apretando mucho físicamente. Está siendo más duro pero estoy haciendo este trabajo para mejorar. Ahora estoy muy contento porque no tengo ninguna lesión y puedo continuar con el trabajo para estar mejor cada día». Conclusión: «No se ha visto el mejor Janu que la gente quiere ver, pero estoy seguro de que va a venir».

SUS FRASES ESTADO DE FORMA «No he estado al 100% pero estoy contento porque no tengo ninguna lesión y me estoy poniendo bien» EXIGENCIA «Mi cabeza me dice todos los días que tengo que mejorar. Con mi calidad puedo aportar más» FUTURO «Ha habido muchos equipos interesados, pero estaba contento aquí y quiero mejorar aquí»

El club le exigía ante su tercera temporada en Zubieta una aportación más constante tras dos campañas demasiado intermitentes -trece partidos de titular el pasado curso y dieciocho hace dos, con seis goles en total- y arrancó con tres partidos como titular en Mestalla, Son Moix y San Mamés. Pero en los tres fue sustituido y después han llegado dos encuentros en casa -Atlético de Madrid y Alavés- donde Imanol le sentó en el banquillo, con la no convocatoria para Cornellá entre medias. Completa la serie la titularidad en Sevilla, donde como la mayoría de sus compañeros no estuvo acertado, siendo reemplazado en el minuto 54.

Deja claro que debe mejorar estos números y que está en el camión de hacerlo. Pide paciencia. «A veces la gente me empuja mucho porque sabe que tengo calidad pero necesito un poco de tiempo y estar más tranquilo. Sé que tengo que marcar diferencias, pero solo hemos jugado siete partidos, no son muchos. La temporada es muy larga».

Januzaj confía en ofrecer pronto su mejor versión y sabe que la necesitará si quiere ser protagonista en esta Real. «La competencia ha aumentado, no solo para mí, para todos. Pero es el inicio de la temporada y a veces los inicios pueden ser muy buenos o más tranquilos. La competencia es buena para cada jugador», asevera dejando entrever que es el primero en ponerse las pilas para poder tener minutos.

Sin problemas con Imanol

Además de hacer autocrítica por no haber arrancado al máximo nivel, manifiesta que ha asumido con naturalidad las decisiones del míster de dejarle en el banquillo o incluso en casa, en el caso de la visita al Espanyol. «Claro que hablé con el entrenador y no he tenido problemas con nadie. Ha sido solo una vez. Él tiene que tomar decisiones y cuando uno no está al cien por cien hay otros que sí lo están». Es más, valora el hecho de que «no he estado al cien por cien, pero ya voy jugando partidos. No puedo decir que no he jugado», antes de reiterar lo de que su mejor versión está por llegar.

Así que ni está dolido, ni mucho menos pensando en marcharse para buscar el éxito en otros destinos. «Aquí estoy feliz. En el fútbol nunca sabes qué puede pasar pero no tengo intención de irme porque estoy contento en la Real». Para muestra un botón. Pudo haber salido en verano. «Ha habido muchos equipos interesados pero estaba contento aquí, me quiero quedar aquí y jugar. Quiero mejorar aquí y después veremos».

¿Que podría marcharse a equipos que le garantizasen jugar competiciones europeas? «También lo puedo hacer aquí. Tenemos buen equipo», fue la respuesta espontánea. Volviendo al discurso oficial, expone que «tenemos que jugar al cien por cien cada semana y al final de la temporada veremos dónde estamos». Y a nivel personal «tengo claro que este año quiero marcar más goles y hacer más asistencias».

¿Y qué quiere Imanol? «Nos pide más intensidad, meter el pie y apretar más arriba. Somos un equipo que queremos tener el balón arriba». Mejor para el perfil de Janu. Así lo confiesa en otra espontánea respuesta. «Gente como Mikel (Oyarzabal), Portu, Barrene o yo tenemos que esta por arriba y no por atrás corriendo». Y puestos a hablar de preferencias, revela que «prefiero jugar por dentro y tener mucho el balón. En el centro tocas más el balón. La gente ve que soy mejor cuando tengo balón».