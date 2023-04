Jagoba Arrasate: «El juego de la Real Sociedad le permite llegar arriba con fluidez»

Jagoba Arrasate confirmó este jueves que su equipo llega «muy, muy enchufado» al partido de este viernes contra la Real Sociedad, un conjunto, en sus propias palabras, «que lleva todo el año en esas posiciones y sabemos de su nivel». «Queremos un Osasuna competitivo y con esa chispa que vimos en el último choque en casa», deseó el entrenador de la escuadra navarra en rueda de prensa.

«Si algo tiene la Real es que, si nosotros no les apretamos, desde ese juego de posición es capaz de manejar el partido y de llegar a la gente de arriba con cierta fluidez. Tendremos que ajustar bien la presión, jueguen en rombo o con extremos», alertó sobre los peligros del cuadro txuri-urdin. No solo destacó las virtudes de los guipuzcoanos con balón, también sin él. «Gana duelos, defiende hacia adelante, son solidarios y eso a veces no se ve, pero los entrenadores lo vemos. Es un registro que han añadido entre el pasado y el actual año para seguir siendo muy competitivos», valoró.

Además, fue cuestionado sobre Merino y Silva, dos jugadores que fueron suplentes la pasada jornada y que tienen opciones de salir titulares hoy en El Sadar. «Iba a decir que son dos jugadores importantes para Real, pero también lo son para la Liga. Vienen de no jugar el martes y sabemos cuál es su nivel, pero no podemos tenerles miedo, sino salir valientes», opinó.

Arrasate adelantó, por su parte, que «habrá cambios con respecto al último partido». «Es cuestión de lógica, venimos de jugar el martes y todavía no han podido entrenar. Necesitamos esa frescura y gestionar los esfuerzos, sabiendo que debemos ser competitivos y que hay cinco cambios más», apuntó sobre las rotaciones que llevará a cabo.

«El Sadar de siempre»

El de Berriatua no podrá contar con David García, que sufre una luxación en el tabique nasal, ni Abde, expulsado tras ver la roja directa ante el Cádiz por agredir a un contrario. «Pienso que se equivocó y que por eso tiene que estar un año más aquí para corregir esas cosas. Le viene bien un añito más», respondió con sorna el preparador vizcaíno al ser preguntado por la baja del marroquí que se encuentra cedido en Pamplona por el Barcelona.

Arrasate espera «El Sadar de siempre», esta noche ante la Real, y por ello desea que «retumbe», que los «ayude» y que les dé un «plus» en una cita «especial» que también servirá como homenaje a la plantilla de 2005 que alcanzó la última final de Copa. También por ser el «último partido en casa antes de viajar a Sevilla».