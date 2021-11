Alexander Isak, un gigante por las calles de Estocolmo

Alexander Isak no solo es una estrella en San Sebastián, también lo es en su país, Suecia. El delantero de la Real Sociedad es el gran protagonista de un mural pintado a mano en una pared de un edificio en Estocolmo, la capital sueca. En el mismo aparece el atacante txuri-urdin celebrando un gol con el puño en alto durante un partido con la selección de Suecia.

El retrato de grandes dimensiones, colocado por la marca deportiva Adidas, lleva el característico lema de la multinacional alemana 'Impossible is nothing' (Nada es imposible) acompañado por el mensaje 'Where some see the hype, I see an athlete hungry to make his mark' (Donde algunos ven una tendencia, yo veo un deportista hambriento por dejar su huella'.

Adidas have made a Isak mural in Stockholm pic.twitter.com/FeuHnHnEYZ Alexandra Jonson (@AlexandraJonson) April 22, 2021

Isak es toda una celebridad en Suecia y está llamado a coger el relevo de Zlatan Ibrahimovic como la referencia futbolística. El jugador de la Real se ha convertido en una pieza indiscutible en la selección de su país. La vuelta de Ibrahimovic al combinado nacional no ha restado minutos al realista, que suma 13 goles y 2 asistencias esta temporada en Liga.