Alexander Isak sufre una torsión en el tobillo izquierdo, que le ha obligado a retirarse esta anoche en el segundo tiempo. No es una lesión grave y no se descarta que pueda llegar al domingo, aunque es seria duda para el choque ante el Espanyol. En principio, debería estar el próximo 4 de diciembre ante el Madrid y en el decisivo partido ante el PSV. Para ese choque no habrá sancionados por amarillas el jueves 9 de diciembre en Anoeta. Aritz, Zubeldia y Guevara siguen apercibidos con dos amarillas. A la lista se suma Zubimendi, que vio anoche cartulina y suma también dos. Zaldua y Januzaj fueron también amonestados pero era su primera amarilla en los cinco partidos.