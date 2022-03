Isak no estará en el Mundial de Catar. Suecia cayó este martes 2-0 en Polonia y no figurará en la cita mundialista de este año. El conjunto sueco no pudo doblegar a los polacos en una de las dos finales que se disputaban entre equipos europeos y el delantero blanquiazul dijo adiós al sueño de poder participar en su primer Mundial. En el otro encuentro, Portugal batió a Macedonia del Norte y certificó su presencia en Catar en última instancia. El delantero de la Real jugó todo el partido y se mostró activo asistiendo a sus compañeros, pero su actuación no fue suficiente como para evitar la derrota en el último encuentro internacional en la carrera de Ibrahimovic.

Además, este martes también jugaron Sorloth y Januzaj con sus respectivas selecciones. El noruego entró en la segunda mitad del amistoso contra Armenia y firmó un doblete en la recta final del choque que acabó con una aplastante victoria noruega por 9-0, mientras que el belga partió como titular en la victoria (3-0) de su combinado ante Burkina Faso en otro partido sin nada en juego. Ryan, por su parte, se midió con Australia a Arabia Saudí en partido oficial. El meta txuri-urdin completó los noventa minutos de juego en la derrota de los suyos por 1-0. Los 'socceroos' no han logrado obtener el pase al Mundial en este parón internacional, pero aún tendrán una última oportunidad en junio.

Por otro lado, los cinco realistas llamados por la sub-21 –Pacheco, Karrikaburu, Turrientes, Lobete y Robert Navarro– consiguieron la clasificación matemática para el Europeo de Rumanía y Georgia que se disputará en junio de 2023 tras batir este martes 2-3 a Eslovaquia. Luis de la Fuente alineó a Pacheco como titular e hizo debutar a Navarro, convocado de urgencia el sábado por la lesión de Álex Baena. El catalán de la Real entró en el minuto 70 y se estrenó con gol tras anotar el tercer tanto del duelo. Lobete y Karrikaburu se quedaron sin jugar.

1 Isak 205'

2 Ryan 180'

3 Pacheco 157'

4 Turrientes 135'

5 Sorloth 115'

6 Januzaj 68'

7 Karrikaburu 45'

8 Lobete 31'

9 Robert Navarro 20'

De esta manera, los nueve realistas internacionales dieron este martes por finalizada sus estancias en los combinados de sus países de origen y ya han comenzado a emprender el viaje de regreso a Gipuzkoa. El balance final de la participación de los realistas con sus respectivos conjuntos ha sido desigual. Isak ha sido el jugador que más minutos (205) ha acumulado en sus piernas. La semifinal del playoff ante la República Checa llegó a la prórroga y el atacante txuri-urdin jugó 115 minutos. Este martes jugó todo el partido. Ryan fue el segundo futbolista con más minutos –180 en total– y Pacheco completó el podio alcanzando los 157 minutos sobre el césped.

La Real ya no se verá más afectada este año por el virus FIFA. Debido a que el Mundial se celebrará de manera excepcional entre los meses de noviembre y diciembre en Catar, en vez de en verano, como es habitual, no habrá más compromisos internacionales durante el desarrollo de la Liga hasta llegar a la cita mundialista. Sí que quedará todavía una última ventana de encuentros que servirán como repesca final donde se repartirán los últimos billetes para Catar. Estas fechas están reservadas para los días 13 y 14 de junio. La Liga ya habrá acabado para entonces, ya que finaliza el fin de semana del 21 y 22 de mayo. Si Ryan no sufre ningún contratiempo en forma de lesión será llamado por Australia para enfrentarse a Emiratos Árabes Unidos en un duelo a vida o muerte. Quien logre vencer tendrá que afrontar todavía una eliminatoria más contra el quinto clasificado de la Conmebol.

Se esfuma la opción más clara

La sub-21 también tiene fechados otros dos encuentros de clasificación para el Europeo del próximo año los días 3 y 7 de junio ante Irlanda del Norte y Malta, pero esta situación tampoco afectaría al Sanse, ya que el campeonato regular de Segunda pone el punto y final el fin de semana del 28 y 29 de mayo.

Con la eliminación de Suecia se esfuma una de las posibilidades más claras de poder ver a un jugador txuri-urdin en Catar. Isak es un fijo en los planes del técnico sueco Janne Andersson y, de haber logrado la clasificación, hubiera estado en la convocatoria definitiva para el torneo. Ahora tocará esperar a ver lo que sucede con la Australia de Ryan en los próximos meses, porque el guardameta blanquiazul es otro fijo en la selección oceánica. Oyarzabal era otra de las grandes bazas en la Real para estar representada en Catar, pero la rotura del ligamento cruzado anterior le deja fuera de juego durante ocho meses y con pocas opciones de acudir. En el caso de España, Luis Enrique podría echar mano de Merino, al que ya ha reclutado en numerosas ocasiones. Januzaj no tiene garantizado un sitio con Bélgica, mientras que Sorloth sí es un fijo en Noruega, pero el cuadro escandinavo no ha logrado clasificarse para Catar, cuyo Mundial tiene un incierto color txuri-urdin.