Europa League Alexander Isak: «Yo me veo como punta y el entrenador, también» viaje a Leipzig El delantero sueco no contempla jugar por banda ante la ausencia de Januzaj y señala que «tenemos un año más de experiencia en Europa»

Confiado y tranquilo ha comparecido Alexander Isak en la previa al partido contra el Leipzig, este jueves a las 21.00 horas. Un encuentro que espera muy diferente al que la pasada temporada jugó la Real contra el Manchester United en Turin. «Esto es la Europa League y todos los equipos son buenos, pero son dos equipos diferentes. No se puede comparar. El Leipzig también es un equipazo que juega muy físico y tienen jugadores de alto nivel. Será difícil pero espero que hagamos un buen partido». Ha pasado un año desde aquel descalabro y cree Isak que el equipo ha madurado. «Llevamos un año más con más experiencia en Europa. Por lo menos yo espero que vamos a estar más preparados para este partido. Venimos con una victoria en casa y portería a cero. Espero que podamos ir allí y salir con un buen resultado, pero va a ser difícil».

No se siente en deuda con la afición y siente ansiedad por sus números de cara a gol. «Estoy tranquilo. El equipo está bien y yo siempre quiero marcar, da igual en qué partido. Primero espero que podamos hacer un buen partido y luego que yo también lo haga». No tiene muy claro quién debe salir de favorito. «Es verdad que ellos vienen de la Champions y eso dice algo, pero creo que van a estar en el campo dos buenos equipos. Lo de los favoritos lo decidís vosotros».

Ante la ausencia de Januzaj, no se ve jugando por banda, aunque lo haría si se lo pide el míster. «Yo me veo como punta y el entrenador también. Contra el Athletic he jugado por banda porque lo ha decidido el míster. Si decide eso, tengo que jugar, pero no pienso en eso».

Volver a Alemania, donde despegó su carrera futbolística, no le supone una especial carga emotiva. «Ahora me enfrento a otro equipo y ha pasado mucho tiempo desde entonces», ha dicho refiriéndose a su pasado en el Borussia Dortmund. Lo único que quiere es «hacer un buen partido. Tengo muchas ganas».