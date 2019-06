Rueda de prensa Isak: «Tengo muchas ganas de empezar ya» Presentación de Isak en Zubieta / Arizmendi El atacante sueco de 19 años se ha mostrado ilusionado de vestir la camiseta de la Real Sociedad y cumplir su sueño de jugar en LaLiga BEATRIZ CAMPUZANO y GAIZKA LASA Miércoles, 12 junio 2019, 17:16

Poco ha tardado Isak en dar su primera rueda de prensa como jugador txuri-urdin. Con la expectación de las grandes ocasiones, el futbolista sueco, de 19 años, ha comparecido en la sala de prensa junto al presidente txuri-urdin, Jokin Aperribay, con la presencia del director de fútbol del club Roberto Olabe y los familiares del propio jugador en la primera fila de la sala.

El presidente ha reconocido que la negociación con el Borussia de Dortmund ha sido bastante rápida y ha querido agradecer a sus agentes su colaboración para cerrar el fichaje con celeridad.

Aperribay ha presagiado que «van a venir años muy bonitos para la Real Sociedad, un equipo muy joven y con ganas de aprender» con capacidad «para dar alegrías a la afición». Se ha dirigido al jugador para darle «muchas gracias por haber escogido a la Real Sociedad y esperamos que tengas años felices aquí».

La plantilla de la Real Sociedad de cara a la temporada 2019-2020 se va completando. A los ya presentes en el primer equipo se han sumado en las últimas semanas Isak, Remiro y Sagnan. A este respecto, Aperribay ha detallado que «va a ser un equipo joven con ganas de aprender y afrontar el futuro y creo que se va a educar para merecer ganar y traer alegrías a la afición de la Real Sociedad».

Las primeras palabras de Isak han sido en euskera. Con un «Kaixo, estoy contento de estar aquí» el jugador sueco ha comenzado a explicar que está muy «satisfecho de poder seguir creciendo como futbolista en la Real Sociedad. Ha afirmado que «he oído hablar mucho de la Real y de hecho he jugado contra algunos de sus jugadores. Gracias por la confianza en mí y espero que juntos podamos alcanzar los objetivos propuestos».

Según el internacional sueco, las razones para elegir la Real han sido «de concepto». «La Real Sociedad es un club que está dando oportunidad a jóvenes y construyendo buenos futbolistas. Además, tiene una bonita ciudad y un buen club. No podía encontrar nada malo para no venir aquí».

Reconoció que el lunes, cuando se midió a España en el Bernabéu, «sí sabía que iba a venir a ver las instalaciones del club, pero fue después del partido cuando se ultimaron los detalles del fichaje».

El jugador sueco se ha definido como un jugador rápido, al que le gusta tener el balón y con buena técnica. Creo que nos irá bien y puedo ayudar al equipo metiendo goles. Fuera del campo creo que soy simpático y humilde».

Ha recordado que jugó con Mikel Merino «durante seis meses en Borussia y lo recuerdo como buen centrocampista. Es bueno con el balón y me gustaría compartir equipo con él».

No se ha puesto metas numéricas en cuanto a cifra de goles. Ha insistido en que «lo primero es hacerlo bien para el equipo. No me pongo números. Lo importante es ayudar y si nos centramos en jugar bien, llegarán los goles»

Tampoco lo importa que le comparen con la estrella sueca Ibrahimovic. «No tengo ningún problema, aunque yo no me comparo con nadie. Simplemente trabajo para dar lo mejor de mí y ayudar al máximo al equipo».

Willian José

Asimismo, se ha mostrado tranquilo con la presencia de un delantero del prestigio de Willian José. «Sé que hay muchos buenos jugadores en el equipo y eso no es ningún problema. Vengo a ayudar». Además, ha dicho que lo puede hacer desde distintas posiciones y esquemas de juego. «He solido jugar con otro atacante a mi lado, y también en solitario arriba. Puedo hacerlo de las dos maneras».

Sobre la posible salida de Willian José, Aperribay ha aclarado que el «club no va a hacer nada para vender a Willian José. Estamos tranquilos con los tres delanteros que tenemos. Si el jugador o su agente nos indica algún movimiento, ya veremos, pero por ahora tranquilidad»

Aperribay también ha restado importancia a la edad del jugador. Al igual que Sagnan, otra de las incorporaciones para la próxima temporada, tiene solo 19 años, aunque Aperribay ha destacado que «lo que se busca es que haya talento en la plantilla. Tenemos gente joven y la paciencia para juntar generaciones. Además hay varios jugadores de la cantera que están muy cerca del primer equipo».

El presidente ha subrayado que «estamos en una época en la que tenemos que marcar objetivos relacionados con el trabajo», ha asegurado que a día de hoy el club no tiene ofertas por jugadores de la primera plantilla y ha reconocido que habrá que gestionar salidas en algunas posiciones. De momento, «queríamos reforzar un par de posiciones que eran importantes para el equipo» y «esperamos no tener sorpresas» en lo que queda de mercado.