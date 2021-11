Entrenamiento Isak no entrena y es duda para medirse al Sturm Graz El sueco no participa en la sesión aunque Imanol espera convocarle mañana

Todos los compañeros de los medios de comunicación iban sorteando uno a uno a los jugadores que subían al Z2 esperando a Oyarzabal y el que no salió es Alexander Isak, que no ha participado en la última sesión preparatoria para el decisivo choque ante el Sturm Graz y es duda para mañana, aunque Imanol espera poder convocarle. El club no ha especificado su ausencia y será el oriotarra quién explique los motivos. Así, también se confirma lo que ha publicado este periódico en su edición de hoy, Oyarzabal es baja y también es duda para visitar a Osasuna. Siguen siendo baja Carlos, Monreal, Guridi mientras que Illarramendi está cerca de volver. El resto están en perfecto estado para el decisivo choque europeo.

Los jugadores subieron la cuesta sonrientes, también Álex Remiro, que durante los quince minutos de sesión estuvo haciendo bromas con el resto de sus compañeros. Participaron del Sanse Marrero, Turrientes y Lobete, que entrarán en la convocatoria de mañana. Tras una leve carrera continua y ejercicios de calentamiento los porteros pasaron a entrenar con Jon Alemán mientras que el grueso del grupo realizó varios rondos para entrar en calor bajo la lluvia donostiarra. Imanol se quedó presenciando el entrenamiento de los guardametas desde la distancia, como si estuviese pensando quién defenderá mañana la portería de la Real. Se terminaron los quince minutos sin tiempo para mucho más.