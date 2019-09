Real Sociedad Intercambio de piropos entre Isak y Odegaard Reuters En vísperas de un importante partido entre Suecia y Noruega, los realistas hablan el uno del otro en la prensa escandinava M. ARTAZU Sábado, 7 septiembre 2019, 08:16

Es lo que tiene compartir coche para ir todos los días a entrenar juntos a Zubieta. Alexander Isak y Martin Odegaard se verán las caras en el partido que enfrentará mañana domingo a Suecia y Noruega (20.45 horas) en el Friens Arena en Estocolmo, y en las horas previas cada uno a repartido piropos y loas al otro.

Primero fue turno para el noruego, quien en la prensa sueca, más concretamente en el periódico Aftonbladet, donde Odegaard dijo de Isak que «tiene un nivel muy alto y está entre los mejores talentos con los que he jugado». El talentoso mediopunta realista declaró que «espero que no nos meta ningún gol», a pesar de que Isak hizo dos en el anterior partido del grupo F ante Islas Feroe.

Odegaard fue el principal reclamo para la prensa sueca y dio incluso algunas pistas de lo que tiene que hacer su selección para parar a su compañero. «No tiene que perfilarse para el lado derecho porque es muy peligroso», alertó el jugador cedido por el Real Madrid a la Real.

El talento de Odegaard

No tardó en dar réplica el jugador de origen eritreo nacido en Solna, precisamente donde se va a jugar el choque, el imponente Friends Arena. «Nos hemos hecho muy buenos amigos. Es un tipo y jugador de fútbol increíblemente bueno. Ha demostrado en los primeros partidos (con la Real Sociedad) que tiene mucho talento y hace lo que quiere con el balón».

A pesar de sus dos tantos, Isak no tiene garantizada la titularidad en el choque escandinavo. «Debería ser un poco difícil para el entrenador elegir el once. Así que no es mi trabajo escoger o hacer al equipo, solo puedo continuar entrenando a tope», declaró al delantero txuri-urdin.