El dolor inicial, la rápida asimilación de la situación, la ayuda del entorno, el proceso de recuperación, la recaída, la reaparición... Mikel Oyarzabal hace balance del año que pronto –el 17 de marzo– se cumple desde que cayó lesionado del cruzado. Y la conclusión final es clara. «En este proceso he visto que puedo mejorar, me conozco mejor y mi intención es volver a ser el Mikel de antes o mejor». Asume que «todavía me queda margen para eso» pero la persona más autorizada para valorar su progresión, el médico Javier Barrera, le avala el pronóstico. «Dado que es una persona muy inteligente y exigente consigo misma, seguramente va a ser tan bueno o mejor que antes», zanja. El doctor de la Real manifiesta además «una satisfacción muy grande desde el punto de vista personal por Mikel, pero también porque algo ha salido muy bien. Tiene la rodilla perfecta. Ahora le falta un tiempo para ponerse a su nivel».

Oyarzabal y miembros del staff que le han atendido durante el último año cuentan sus sensaciones en un vídeo que la Real ha publicado en sus canales oficiales. El documento arranca con las imágenes de la jugada del entrenamiento de Zubieta en la que el '10' se rompe. Lo relata el propio Mikel: «Fue un centro desde la derecha que pasa a segundo palo, yo la cojo, empiezo a correr hacia atrás, Diego Rico me dobla, y me viene a presionar 'Goros' por detrás y Portu por delante. Intento girarme hacia la derecha para quitarme a los dos y cuando apoyo la pierna izquierda escucho un crujido muy muy grande y me empieza un dolor muy fuerte en la rodilla». Presintieron la gravedad Gorosabel y Rico, que también hablan del momento. «Yo sí sentí como un sonido, que no sé si era bota con bota o qué, y al ver los gestos de dolor de Mikel me di cuenta de que podía haber pasado algo grave», dice el de Arrasate. «Le escuchamos gritar y deseamos que no fuera tan grave, pero la mala suerte cayó del lado de 'Mike'», apostilla el burgalés.

A partir de ahí, el eibartarra cuenta lo que sintió al visitar a Mikel Sánchez –«famoso doctor al que hubiera querido conocer de otra manera»– por primera vez el 21 de marzo, cómo fue la jornada de la operación el día 24, su vuelta a casa el 26 y sus progresivos avances, desvelando que «la segunda semana fue la que más me costó». Recuerda sobre todo como «días que te quedan grabados cuando te quitas las muletas, los ejercicios en la piscina, volver al campo o ponerte las botas». Y recurre a dos constantes en todo el documento. Uno: su gratitud hacia «todas las personas que me han ayudado porque a pesar de estar fuera me he sentido muy arropado». A ellos iba el gol contra el Athletic. «Son gente que está ahí para nosotros todos los días, en la sombra para que nosotros tengamos todas las facilidades». Y dos: su determinación por «intentar ayudar al equipo de otra manera en cada momento».

Momento en el que Mikel Oyarzabal se lesiona y se lleva la mano a su rodilla izquierda.

Recaída en octubre

No toda la recuperación ha sido lineal. Se reintegró al grupo el 4 de octubre pero sucedió algo no deseado el día 8. Cuenta el doctor Barrera que Mikel «sufrió una lesión musculo-tendinosa justo en el músculo del cual se extrae uno de los tendones para hacer de injerto, el semitendinoso». Y reconoce el propio futbolista que «junto al primer día cuando me lesiono, es el peor día de todo el proceso. Llevas cinco días entrenando con el equipo, te ves lejos de volver a estar disponible, pero estás con el grupo, y tener que volver a parar por esas molestias es un momento duro».

En plena fase de volver a su cien por cien, lo que deja claro el jugador es que «ahora valoro las pequeñas cosas mucho más». Su entorno y la Real evidencian, por su parte, que Mikel Oyarzabal es especial en el club.