Real Sociedad Imanol: «Habría sido injusto ganar en la última contra» O.T. Lunes, 1 abril 2019, 07:24

Hay veces en las que los entrenadores no dicen nada. Que prefieren guardar las reprimendas de puertas hacia adentro. En la sala de prensa del José Zorrilla, Imanol no se cortó a la hora de analizar el partido que realizaron los suyos contra el Valladolid. La Real pudo ganar con la última acción del duelo, pero ni eso consoló al oriotarra.

De hecho, Imanol fue claro y reconoció que «seguramente hubiera sido injusto meter esa contra y ganar por el partido que hemos hecho. Es verdad que la hemos tenido, pero es que hemos regalado los primeros quince minutos. Sin hacer nuestro mejor partido hemos sumado un punto, pero no era ni el objetivo ni la manera. Y podíamos haber sumado los tres, pero no nos vamos contentos con lo que hemos hecho. Lo único bueno es que tenemos el jueves otro partido, contra un rival directo, y eso nos ilusiona».

La valoración general fue clara, pero el técnico fue más allá. Puso sobre la mesa todo lo que no le había gustado de sus jugadores, aunque también quiso echar un capote a los suyos. Y es que mucho se habla de la poca intensidad con la que están encarando los realistas los últimos, pero el entrenador tiene claro que ese no es el problema.

«Cuando desde fuera se ven partidos como este la gente puede pensar que es falta de intensidad, pero no, no es así. Hemos salido fatal, pero no se lo achaco a la intensidad porque todos sabíamos que iba a ser un partido muy complicado y que teníamos que salir a tope desde el minuto uno porque ellos se lo están jugando todo».

Echando un ojo a los aspectos más futbolísticos de lo acontecido sobre el verde, Imanol advirtió que «hemos estado fríos y poco atrevidos con el balón, algo que nunca nos había pasado. El equipo no me ha gustado nada en los primeros minutos y hemos perdido una buena oportunidad».

Tampoco puso paños calientes al nivel ofrecido por el equipo en las jugadas a balón parado. «Estamos recibiendo muchos goles de estrategia y en fútbol de primer nivel es muy importante el balón parado. Estamos sufriendo mucho en este tipo de jugadas. No sé si se puede trabajar más de lo que hemos trabajado para corregir estas situaciones, aunque por lo que estamos viendo en los partidos, seguro que se puede trabajar mejor».

Preguntado por la jugada polémica del encuentro se limitó a decir que «si lo ha anulado es porque lo ha visto claro. En este caso ha sido a nuestro favor».

Escaso para mirar arriba

Imanol también habló de la lucha por Europa. «El punto es escaso para engancharnos y después de ver los resultados que se han dado esta jornada, hubiera estado muy bien sumar los tres. Hay que tener en cuenta que a todo el mundo le está costando una barbaridad sumar porque hay mucha igualdad en el campeonato. Ahora quedan 27 puntos, nos enfrentamos a un rival directo el jueves y trataremos de hacer bueno el punto sumado en los dos siguientes partidos».