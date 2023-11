Iñigo Martínez sobre su chuleta: «Había tantas cosas puestas que ya ni sabía»

Sin duda para Iñigo Martínez volver al Reale Arena siempre es un papelón. Su cara no esconde que es un partido especial y sus declaraciones tampoco, ni siquiera sus celebraciones ya que esta del sábado era la primera victoria como visitante tras no conseguirlo nunca con el Athletic. Para el público realzale tampoco es un jugador más así que con todos estos ingredientes la visita de este sábado, con camiseta nueva, volvió a dejar huella. Si alguien tenía dudas de si el recibimiento sería diferente al visitar el que fuera su estadio con otro equipo pudo resolverlas de inmediato. En cuanto tocó su primer balón volvieron a escucharse los pitos cada vez que el ahora defensa culé se acercaba a la pelota.

Sin embargo el protagonismo de Iñigo Martínez en la derrota de la Real Sociedad ante el F.C. Barcelona iría a más ya que protagonizó algunos de los momentos más importantes y también de los más curiosos de un encuentro en el que la Real Sociedad arrolló al Barça con un juego muy vertical que hizo sufrir especialmente a los defensas visitantes. El jugador de Ondarroa, de 32 años, encadenaba su cuarta titularidad consecutiva y ante los delanteros txuri-urdines se vio constantemente exigido.

Hasta tal punto tuvo que emplearse el exjugador del Athletic que casi provoca un penalti sobre Mikel Oyarzabal que el árbitro no consideró punible. El delantero eibarrés cayó dentro del área encerrado entre Koundé y Martínez y pese a sus protestas continuó el juego sin más consecuencias. Esta vez no ocurrió como en la recordada final de Copa e Iñigo Martínez no salía empapelado del lance:

La Real Sociedad reclamó penalti en esta acción de Koundé con Oyarzabal. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/5tWulXZUt9 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 4, 2023

También sufrió Iñigo Martínez constantemente las diabluras de Take Kubo, pero volvería a ser protagonista cuando a través de sus compañeros le llegó una hoja de papel con instrucciones marcadas por su entrenador. Fue en el minuto 57, aprovechando la entrada al campo de Pedri y Ferran Torres, cuando la recibió pero las cámaras de televisión mostrarían en varios momentos cómo se guardaba la chuleta y cómo volvía a consultar el papelito varias veces más incluso para mostrarlo a sus compañeros. «Había tantas cosas puestas que ya ni sabía cómo decirles al resto... hay momentos en los que el 'mister' cree que hace falta y de eso se trata el fútbol», explicaría tras el partido.

El clásico repaso de justo antes de entrar al examen. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/NUruJJlUtZ — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 4, 2023

«Parece que no lo han olvidado»

Después de celebrar a lo grande la victoria en el último minuto, Iñigo Martínez reconocía en Movistar el mejor juego de la Real: «Nos ha costado, sabemos que la Real es un equipo que juega muy bien al fútbol desde hace años y que en casa aprietan. Sabíamos que iban a saltar hombre a hombre y nos ha costado mucho, especialmente en la primera parte. Al final en esos últimos diez minutos hemos tenido más ocasiones que en todo el partido, y hemos sabido aprovechar. El fútbol se basa en meter gol y ellos las han tenido y han perdonado y nosotros hemos logrado el gol con poco».

También le cuestionaban los periodistas sobre las continuas pitadas que recibió por parte de la afición realista: «Es un campo que no es fácil, salí de aquí y siempre duele... parece que no lo han olvidado, yo a lo mío respetando como lo he hecho siempre». La jornada para el de Ondarroa concluía con una foto en sus redes sociales celebrando de nuevo la victoria desde el vestuario junto a Pedri, Gabi y Araujo: «Victoria importante en un campo complicado. Buen trabajo equipo».

El exrealista al fin lograba una victoria en Anoeta como visitante, algo que no pudo hacer en sus seis temporadas en el club bilbaíno. Papeleta resuelta.