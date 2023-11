Iñigo Martínez habla del momento en el que confirmó a Xabi Prieto que se iba al Athletic: «Me dio pena irme así»

Practicamente se ha dicho todo de cómo se produjo la salida de Iñigo Martínez rumbo al Athletic de Bilbao en enero de 2018. Los rojiblancos habían perdido a Aymeric Laporte y, en una maniobra sobre la bocina, pagaban la cláusula del central titular de la Real Sociedad el último día del mercado de invierno con el beneplácito del propio defensa, lo que se sintió como una traición en toda Gipuzkoa. Iñigo confesaba que llegaba al Athletic para dar un paso adelante en su carrera y para jugar de forma regular en Europa pero, ¿cómo se enteró la plantilla realista de esa marcha? ¿Llamó alguien a Iñigo para pedirle explicaciones?

El central de Ondarroa, ahora en el Barcelona, ha recordado en micrófonos de Movistar+ como vivió aquel capítulo y quién le llamó para pedirle explicaciones. «Te llamó Xabi Prieto para preguntarte dónde ibas...», le apunta la periodista. «¿Cómo sabes tú eso?», pregunta Iñigo, que explica lo que sucedió después. «Tuve una llamada de Xabi. Obviamente se quedó impactado porque hasta ese momento no había hablado con nadie. Y eso que tenía en el vestuario otro buen amigo que era Asier Illarramendi y tampoco lo sabía. Choca al principio, pero sigo manteniendo una buena relación con Xabi y en el último partido le regalé la camiseta», describe Martínez.

- 'Xabi Prieto te dijo: ¿A dónde vas?...'



- 😆 '¿Cómo sabes tú eso?'



«Obviamente me dio mucha pena despedirme así», prosigue, aunque vuelve a reiterar que no se arrepiente del paso dado. «Son momentos en la vida en los que uno tiene que decidir. Tomé esa decisión de la que nunca me arrepentiré y disfruté de buenos años en el Athletic», añade el central de Ondarroa.

Ahora, años después Iñigo espera «disfrutar igual en el Barcelona», admite.