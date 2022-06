Iñigo Martínez: «Disfruto con esta Real Sociedad, por supuesto»

Iñigo Martínez es un hombre que nunca va a dejar indiferente a la afición de la Real Sociedad. El que fuera zaguero del club txuri-urdin y que hoy defiende el escudo del Athletic Club, ha dado este miércoles una entrevista a Radio Marca, en la que ha repasado muchos temas de actualidad y alguno del pasado. Lo ha hecho desde la concentración con la selección española. Iñigo Martínez se ha mostrado muy elegante a la hora de referirse a su antiguo club, la Real Sociedad, del que ha dicho que «por supuesto que disfruto con los éxitos que están consiguiendo. Tengo muy buenos amigos allí y suelo ir a Donostia porque es una ciudad que me encanta».

El de Ondarroa, además, ha admitido que «siempre que he podido creo que he hablado bien de la Real Sociedad. Les he felicitado en los últimos tiempos por lo que han conseguido, no tengo ningún problema. Da gusto ver a la Real, es cierto que a todos nos encantaría estar en su situación... pero yo puedo decir que estoy también jugando en otro grandísimo club. Estoy muy feliz en el Athletic, me recibieron con los brazos abiertos desde el primer día».

Iñigo Martínez ha recordado también el momento en el que se anunció su marcha al Athletic Club, dejando a la Real Sociedad -previo pago de su cláusula de rescisión- en una situación delicada a nivel clasificatorio a finales de enero de 2018. «Asumo lo que pasó. Entiendo que la gente se sintiera molesta con mi salida, pero yo sé realmente lo que viví en ese club. Les di unos años muy bonitos y yo he decidido quedarme con eso», ha declarado en Radio Marca. «La gente puede pensar lo que quiera, porque tiene libertad para ello».

El zaguero vizcaíno ha admitido que «se formó mucho revuelo con mi marcha al Athletic y creo que hubo muchas mentiras de por medio. Pero insisto, me quedo con la buena gente que hay en la Real, con los recuerdos y con los amigos que tengo allí».

«Sí, pude ir al Barcelona»

El '4' del Athletic Club se ha mojado, un poco al menos, sobre su futuro inmediato. «Mi contrato se termina dentro de un año, pero yo siempre he dicho que estoy contento en el Athletic. Me sentaré a hablar para negociar con la nueva directiva sin ningún problema», ha reconocido. En cuanto a lo deportivo, Iñigo Martínez ha afirmado que «cada vez está más complicado entrar en Europa, eso ya lo sabemos. Pero el Athletic siempre acaba sacando la garra para competir. Este año hemos estado muy cerca de clasificarnos. No se valora lo suficiente lo que hacemos... Pero nosotros vamos a seguir a lo nuestro».

Entre otros temas, el zaguero formado en las instalaciones blanquiazules de Zubieta ha manifestado que «hubo una posibilidad de recalar en el Barcelona (se refiere al verano de 2017), pero finalmente no se dio». Sobre los motivos de aquella operación frustrada «siempre se ha hablado de Messi, de esto, de lo otro... pero yo a Messi no le guardo ningún rencor, me llevo bien con él».