Exrealista Iñigo Martínez: «Los que tengan mi camiseta de la Real Sociedad, que la guarden; luego valdrá el doble» Iñigo se retira de Anoeta tras la derrota el curso pasado. / I. PÉREZ Iñigo Martínez asegura que le «molestó» que el club txuri-urdin cambiara las camisetas con su nombre tras fichar por el Athletic: «Quedaron retratados», afirma EL DIARIO VASCO Sábado, 26 enero 2019, 10:26

Iñigo Martínez regresará la próxima semana a Anoeta y sabe que le aguarda un derbi caliente. El año pasado fue recibido por su antigua afición entre abucheos, insultos y lanzamientos de billetes falsos con su cara impresa en ellos. Nada de esto le quita el sueño al central, quien aseguró en el programa 'Fuera de Juego' de Radio Euskadi que «nunca me arrepentiré de haber venido al Athletic».

El próximo miércoles 30 se cumplirá un año del fichaje del central de Ondarroa por el club de Ibaigane, previo pago de un total de 32 millones de euros. El defensa reconoció que aquellos fueron «días difíciles», que respeta las opiniones de todo el mundo aunque no las comparte y que «si uno no está contento en un equipo debe buscar su felicidad». Asegura que la encontró en el Athletic. «Fue el motivo principal de mi salida de la Real», apuntó.

«Fueron días difíciles -aseguró el defensa vizcaíno-, en los que debes tomar la decisión, mirar por tu futuro y lo mejor para mí era venirme al Athletic. Estoy encantadísimo aquí. Pienso que hice lo correcto. Ha sido una decisión de la que nunca me arrepentiré».

«Si uno no está contento en su equipo, debe buscar la felicidad en otro sitio. Ese fue el motivo principal de mi salida»

El ondarrutarra fue más allá al exponer los motivos que le llevaron a abandonar la Real Sociedad, el club en el que se formó desde las categorías inferiores: «Si uno no está contento en su equipo, debe buscar la felicidad en otro sitio. Ese fue el motivo principal de mi salida», aseguró.

Ahondó en que «cuando un jugador no está a gusto en el equipo en el que está, y no digo que no estuviera del todo a gusto, sino que empezaba a estar un poco cansado conmigo mismo y ya empiezas a pagarlo con los que no debes». Así, según señaló, «llega un momento en el que uno debe tomar la decisión, creo que fue la decisión correcta pensando en mí, en mi familia y en todos. A muchos les puede gustar o no, pero lo que deben hacer es respetar esa decisión y ya está».

Un año después de cambiar Zubieta por Lezama, Iñigo Martínez no ha vuelto a tener contacto con ningún directivo del club blanquiazul, algo que de algún modo entiende porque es consciente de que su marcha escoció en el club, su entorno y toda la afición, tanto por el fondo pero también por las formas, coincidiendo con el final del periodo hábil para el mercado de invierno. «Desde que salí de la Real Sociedad, no he tenido ningún contacto con ningún dirigente de allí. Ni Aperribay ni nadie de la directiva me ha llamado. Mi salida les pilló de sopetón y les dolió. Tampoco me sorprende».

Nunca iría «al otro bando»

Iñigo Martínez no eludió ninguna de las preguntas que se le formularon sobre su pasado txuri-urdin y su fichaje como nuevo jugador rojiblanco. Tampoco cuando se le recordó que durante su etapa en Zubieta dijo que nunca jugaría en el Athletic y que incluso fue uno de los líderes de la campaña 'yo no tengo segundo equipo'. «Lo que dije de que nunca iría al otro bando, lo mantengo. Era joven y en ese momento no me planteaba salir. Ahí me sentía a gusto, luego llegan otros momentos. No me arrepiento de nada de lo que he dicho y hecho».

Tras su marcha, la Real Sociedad dio la opción a sus aficionados a cambiar la camiseta del jugador de Ondarroa por otra, algo que «molestó» al jugador. «Por lo que sé, fue una decisión de Aperribay. Ves que a ti te la quitan y dices ¿por qué? Pues todos saben por qué. Han quedado retratados». Eso sí, aconsejó a «los que tengan la camiseta de la Real con mi nombre, que la guarden, porque dentro de unos años valdrá el doble».

Iñigo Martínez también supo valorar su tiempo en Zubieta, donde llegó a ser capitán del primer equipo. «Uno no olvida lo que ha vivido en la Real. Debuté y siempre estaré agradecido. Todo lo que he vivido allí, ahí quedará y me lo llevaré a la tumba». Aseguró que era consciente de que su marcha iba a levantar ampollas. «Sabía lo que iba a pasar, pero mi relación con mis excompañeros de la Real ha sido igual que la que tenía allí y es con lo que me quedo. El fútbol es trabajo, pero al final lo que te queda son amigos en el fútbol y es lo que me llevo».