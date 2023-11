Un inicio arrollador nunca antes visto

Las caras de felicidad de los más de treinta mil aficionados que se han dado cita esta tarde en el Reale Arena hablan por sí solas. Apenas habían pasado veinte minutos y su equipo, la Real, ya llevaba cuatro tres goles anotados, un penalti fallado y otros dos que no le habían podido validar por mano y fuera de juego respectivamente. «¡Esto es increíble!», reconocían los seguidores mientras jaleaban de espaldas los tres goles (Merino, Oyarzabal y Barrenetxea) anotados. Era el comienzo de una de las noches más mágicas que se recuerdan en Europa y en el Reale Arena.

El primero ha llegado después de un saque de esquina. Aihen ha realizado un centro chut que le ha caído a Merino y éste ha rematado a placer ante la portería de Trubin. Apenas habían pasado cinco minutos de juego. Pero es que ahí no ha terminado la sangría de goles, ya que a los diez minutos Oyarzabal ha puesto tierra de por medio tras aprovechar un grave error defensivo del Benfica. ¿Quieren más? Pues aún ha habido un tercer gol antes de llegar al ecuador de la primera parte, obra de Barrenetxea con un golazo a la escuadra.

Lo cierto es que en el electrónico pone 3-0, pero podían ser muchos más si no se hubieran invalidado los tantos de Merino y Oyarzabal por mano y fuera de juego respectivamente y si Brais hubiera anotado desde los once metros el penalti que ha provocado Oyarzabal por derribo de Otamendi. El técnico visitante ha tenido que mover ficha a la media hora, incorporando a Jurasek en lugar de Florentino. Un inicio arrollador que no se recuerda anteriormente, al menos en Champions. Que siga la fiesta.