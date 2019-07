En Inglaterra afirman que Monreal deja el Arsenal por la Real El navarro no habría renovado su contrato en Londres y el club blanquiazul reactivaría su interés por el lateral, según medios británicos EL DIARIO VASCO SAN SEBASTIÁN. Jueves, 4 julio 2019, 09:12

Nacho Monreal no habría renovado su contrato por el Arsenal de Londres y la Real habría reactivado su interés por incorporar al lateral navarro, según señalan diferentes medios ingleses, entre ellos 'The Sun'. Aunque reina la confusión sobre la verdadera situación del ex de Osasuna, Monreal podría haber dado por concluido su contrato de seis temporadas con el equipo del Emirates, con un salario de 65.000 libras a la semana (72.500 euros, lo que equivale a 3,7 millones al año).

Los rotativos ingleses explican que el motivo de la operación es que el Arsenal necesita liberar masa salarial para actuar en el mercado, y tratar de fichar a Kieran Tierney, lateral izquierdo de 22 años del Celtic de Glasgow.

Tiene 33 años

Monreal tiene 33 y su contrato en el Arsenal vencía el 30 de junio, sin que el equipo londinense haya anunciado su prolongación. La Real ya se interesó por el lateral navarro la temporada pasada, sin éxito.

Aunque el contrato de Monreal en el Emirates vencía el 30 de junio, otras fuentes añaden que existía una cláusula de renovación automática que el Arsenal habría ejecutado, aunque sin hacerlo público, y que el navarro está citado para el primer entrenamiento a las órdenes del hondarribiarra Unai Emery mañana.

Todas las fuentes coinciden, sin embargo, en señalar que el futuro de Monreal parece estar fuera del Arsenal, por la necesidad de habilitar presupuesto para fichajes, singularmente el citado del escocés, aunque nació en la Isla de Man, Kieran Tierney.

El puesto de lateral izquierdo es uno de los que el club blanquiazul quiere reforzar, ya que está ocupado por Kevin Rodrigues y Aihen Muñoz, tras la salida de Theo Hernández, que jugará en el Milán. La intención de la Real es tratar de incorporar a un futbolista de trayectoria para ese puesto.

Monreal, natural de Ezkirotz, es lateral izquierdo, pero su poderío físico le permite también jugar de central. Es muy agresivo. Formado en la cantera de Osasuna, jugó dos temporadas en el Málaga antes de fichar por el Arsenal. Ha sido 22 veces internacional.