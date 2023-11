El incendio no se apaga pese al cambio de técnico

Siguen bajando las aguas revueltas por el Guadalquivir a su paso por Sevilla. La Europa League conquistada por el conjunto hispalense la temporada pasada sirvió para sofocar parcialmente el incendio, pero este sigue sin extinguirse completamente. De hecho, la llama se ha avivado en los últimos meses y ha sido necesario cambiar de bombero.

Mendilibar, héroe en Budapest hace apenas cinco meses, se ha ido con la manguera a otro lado y su lugar lo ha ocupado desde el parón de octubre Diego Alonso, quien afronta su primera experiencia en un banquillo europeo tras sus experiencias previas en la selección uruguaya, el Inter de Miami o el Monterrey mexicano.

El técnico uruguayo no ha conseguido hacer reaccionar al equipo y ha enlazado cuatro empates consecutivos en Liga. El último, en el derbi de la ciudad ante el Betis disputado en el Sánchez Pizjuán, el cuadro verdiblanco mereció correr mejor suerte. Esta situación le ha llevado a ocupar actualmente la decimotercera plaza en la clasificación y a fijarse más en lo que sucede por debajo. El descenso se encuentra a 5 puntos, mientras que los puestos de Europa, que ahora mismo marca la Real, se escapan a 10 puntos.

En la Champions las cosas no van mejor. Los andaluces se encuentran al borde de la eliminación. Aún no han ganado ningún partido, aunque siguen manteniendo posibilidades para poder superar la fase de grupos. El Sevilla se transforma en Europa, principalmente en Europa League, su competición fetiche, pero los milagros no se producen todos los años, por mucho que se le rece a la Macarena.

El discutido regreso de Sergio Ramos en verano no ha conseguido cambiar el rumbo del navío hispalense. Monchi ya no está al frente de las operaciones en la parcela deportiva, mientras que su sucesor, Víctor Orta, apela a la calma en una ciudad muy dada al ruido. De eso se aprovecha ya el expresidente Del Nido, que prepara el terreno para su vuelta a la presidencia.

El palco, señalado

El mandatario de la época más brillante de la historia sevillista ha llamado recientemente «okupa del club» a Pepe Castro, actual dirigente. La afición tampoco está por la labor de aguantar mucho más al actual presidente. Seguidores del equipo de Nervión colgaron el pasado septiembre en el puente de Miraflores un cartel que rezaba «Pepe Castro fuera del Sevilla». Los dedos acusatorios de los asistentes al Sánchez Pizjuán señalan al palco cada vez con más frecuencia.

Al margen de esa lucha por el poder, Diego Alonso intenta trabajar sobre el terreno de juego para darle la vuelta a la situación. De momento trata de inculcar a sus jugadores su libro de estilo, pese a no tener la certeza de que las piezas con las que cuenta encajen en él. Hasta siete internacionales se han marchado con sus selecciones en este último parón: Jesús Navas, Juanlu, En Nesyri, Lukebakio, Gudelj, Acuña y Ocampos. En principio todos regresan en condiciones de jugar el domingo, a pesar de que el último sufrió unas molestias en la concentración con Argentina que le impidieron estar disponible contra Uruguay.

Eso sí, Gudelj se perderá el choque contra la Real por sanción. El central Marcao ha vuelto a ejercitarse con el grupo esta semana, mientras que Ramos apura su puesta a punto tras recuperarse de una lesión. Llegará un Sevilla herido a Anoeta, pero con hambre de victoria y su nómina habitual de estrellas.