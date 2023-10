Iñaki Gastro: «A los que vayan a Lisboa les recomiendo el bacalao a la nata»

Iñaki Tejedor (Urretxu, 1999), conocido como Iñaki Gastro en las redes sociales, se ha propuesto combinar fútbol, afición y la cocina, su verdadera pasión. Ofrece a sus más de doscientosmil seguidores entre Instagram y TikTok recetas y recomendaciones y desde esta temporada también crea en los canales oficiales de la Real Sociedad platos de Champions combinando las costumbres e ingredientes guipuzcoanos con los del país o localidad del rival.

En este caso con el Benfica, la elección ha sido fácil. «En Portugal el bacalao tiene mucha presencia y en Gipuzkoa es un producto que manejamos mucho. Como el plato tiene que ser sano y relacionarse con ambas culturas, hemos hecho un bacalao al horno con salsa de pimientos piquillos». La receta preparada es «súper sencilla» y lleva el acompañamiento de patata panadera con cebolla caramelizada. Respecto a la salsa, «es muy fácil prepararla, tan solo hace falta confitar los piquillos y hacer una salsa con ellos que va por encima del bacalao».

Para los miles de aficionados que están en Lisboa o llegarán a la capital portuguesa en las próximas horas, Iñaki Gastro recomienda «el bacalao a la nata», un plato que «no lo solemos elaborar y que cuando he ido a Lisboa lo he comido y es un vicio». Y para los lusos que visitarán Gipuzkoa el 8 de noviembre en el partido de la cuarta jornada, no duda en sugerir las cocochas. «Ya sean rebozadas o al pilpil, son todo un tesoro y hay que probarlas porque no es tan común verlas fuera de Euskadi».

La Champions, y en definitiva seguir a tu equipo a lo largo del estado o del continente, es una opción inmejorable para viajar y conocer también la cocina de otros lugares. Este joven urretxuarra también ha viajado recientemente a Milán, y aprovechando que será el último destino de la fase de grupos, le hacemos una pregunta de examen a Iñaki Gastro, ya que es difícil destacar algo que no sea pasta y pizza en Italia.

«En Italia se come muy bien, tienen mucho producto mediterráneo y variada y la que más se puede parecer a la de aquí. La pasta y la pizza es lo típico, pero el tiramisú es mi postre favorito, es el más icónico del país y lo tienen todos los restaurantes». Además, ya que los aficionados van en búsqueda de ambiente más allá de buen fútbol, destaca el barrio milanés de Navigli, característico por sus canales. «Es una zona que tiene mucho ambiente».

Iñaki, «futbolero y realista», tiene todavía pendiente viajar con la Real al extranjero, y su destino deseado es Inglaterra, a pesar de que el tópico de la cocina británica es que brilla por su ausencia. «Ojalá pasase la Real de la fase de grupos y tocase un equipo inglés, sería muy chulo aunque la comida inglesa no me llama... Del fish and chips sacaríamos algo sano y sabrosón seguro». Le atraen los grandes retos.

«Cuando apareció la oportunidad de la Real, ni me lo creí»

La de Iñaki Gastro es una pasión que surgió primero desde el consumo y se ha trasladado los últimos años a la elaboración. «En mi casa desde pequeño me han dado de probar de todo, y fuese a donde fuese comía muy bien y variado. Me acuerdo de pequeño que cuando tenía cuatro años ya veía al mediodía a Karlos Arguiñano, referente no solo en Euskadi. Seguro que eso hizo efecto», bromea.

Esa afición también le llevaba a que, antes de viajar, al igual que muchos buscan qué visitar o qué monumentos ver, también incluyera en su guía las mesas de los restaurantes donde sentarse. «Antes de viajar suelo hacer un esquema de lo que poder hacer y a dónde puedo ir, y el probar me ayuda para informarme, aprender y conocer nuevos sabores».

A partir de ahí, la pandemia fue el punto de inflexión para dar el salto a compartir sus experiencias. «Me gustaba mucho sacar fotos de los platos y de los restaurantes a los que iba, pero no las publicaba. Me decidí por compartirlas para que la gente viese dónde comía y sirviese como guía. Con la pandemia, a raíz de que cerraron los restaurantes y redujeron los horarios, era imposible consumir fuera de casa y empecé a cocinar más, a grabar vídeos y poco a poco he ido practicando, mejorando y aprendiendo a cómo editar».

Todo ese crecimiento, tanto cualitativo como cuantitativo, hasta convertirse actualmente en su trabajo. «Es arriesgado», admite, «porque ha empezado a ser mi trabajo hace un par de meses, pero estoy viviendo de la que es mi afición desde pequeño, que es el mundo de la cocina y del comer. Que te guste tanto lo que haces en el día a día es bonito», destaca orgulloso.

Explica que en «las redes sociales es donde se vive, pero Instagram y TikTok no pagan como tal y tienes que buscar colaboradores». Detalla que «siempre intento ceñirme a que sean marcas que de verdad consumiría y me gustan», y la Real cumple con crecer ese requisito: «sin ninguna duda, cuando apareció la oporunidad ni me lo creí».