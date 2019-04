Imanol: «Hemos visto un equipo como el que imaginamos» El oriotarra aseguró tener sensaciones encontradas al sentirse «orgulloso» de sus jugadores pero «triste» por no haber conseguido el triunfo» IMANOL LIZASOAIN Domingo, 21 abril 2019, 00:20

Imanol Alguacil se mostró orgulloso del trabajo realizado por su equipo en uno de los estadios más complicados del fútbol mundial. «Nuestro objetivo era sacar los tres puntos. Teníamos muy claro que veníamos al Camp Nou a ganar. Creo que el equipo así lo ha demostrado durante los 90 minutos. Hemos arriesgado y hemos puesto en apuros al Barcelona y eso es para sentirnos orgullosos. Tenemos sensaciones encontradas porque por otro lado estamos enfadados por no haber conseguido puntuar. Aquí hay que hacer todas las cosas bien para sacar algo y ha quedado claro viendo el marcador que en algo hemos fallado. Pese a todos los contratiempos, el equipo no se ha venido abajo, ha creído y ha insistido hasta el final. Estoy realmente contento por cómo se ha presentado esta noche la Real en el Camp Nou».

Sobre la posible lesión de Zubeldia, Alguacil declaró que «todavía no sabemos nada. No he entrado en el vestuario. Tenemos que esperar y ojalá que no sea nada, aunque apunta a una rotura fibrilar».

Respecto al doble cambio ofensivo (Sandro y Barrenetxea) que introdujo el oriotarra a pocos minutos del final, Imanol aseguró que «creo que hemos sido ofensivos y valientes desde el inicio. Sabíamos a lo que nos exponíamos ante jugadores de tanta calidad. Es una pena que no hayamos acertado en momentos clave del encuentro porque el Barça no ha estado cómodo en ningún momento y ha sufrido hasta el final».

El fuera de juego de Dembélé

Dembélé interfirió en la visión de Rulli en el gol de la victoria blaugrana, aunque ni el argentino ni sus compañeros reclamaron nada al colegiado del partido. «Sinceramente, no lo he visto. Siempre he dicho que no hablo de las actuaciones arbitrales ni cuando me favorecen ni cuando me perjudican. Si no lo han anulado, lo habrán visto claro».