Imanol y los suplentes

No hice más cambios porque no mejoraban lo que veía sobre el campo». Esta frase lapidaria la pronunció Imanol en marzo en el partido empatado en casa ante el Levante, que impidió a la Real agarrarse a la parte alta de la tabla. Aquel día estaban en el banquillo Moyá, Héctor Moreno, Juanmi, Pardo, Sangalli y Aihen. Solo Bautista salió al césped en vez del improductivo Sandro. Este año, el técnico de Orio sí tiene donde elegir entre los suplentes, y las convocatorias son un auténtico quebradero de cabeza para el de Orio. Por ello, su discurso se está centrando en motivar a los que menos juegan y ensalzar su sacrificio en Zubieta. Hasta el punto de llegar a decir la semana pasada en una tertulia radiofónica, para poner en valor a su plantilla, que «Messi seguramente no encajaría en la Real, por nuestros valores y formas de ser».

Más allá de la exageración, lo cierto es que no cabe duda de que para Imanol resulta doloroso dejar en la grada a jugadores, en su mayoría canteranos, a los que él ha entrenado en el Sanse y que se dejan la piel en los entrenos. Pero es que la competencia en esta nueva Real es brutal y esta vez Olabe ha primado la calidad por encima del hecho de que tengan que jugar un porcentaje mayor o menor de canteranos en el once titular. Una apuesta que mientras la pelota entre, no será criticada, más allá de que a muchos nos gustaría más presencia en el verde de jugadores con label de casa.

Los principales damnificados son dos de los hombres que estaban en el banquillo aquella noche contra el Levante: Luca Sangalli, jugador adorado por la grada por su espíritu de superación, y Rubén Pardo, que cada vez tiene más difícil entrar en el once. El año pasado, cuando Imanol le rescató, no rindió nada mal. No obstante, debe asumir que tiene compañeros por delante (Zubeldia, Merino, Zurutuza, Illarra, Odegaard o el emergente Guevara). A sus 26 años, con mucha calidad en sus botas, debe optar entre aguardar paciente otra oportunidad o definitivamente buscarse la vida en otro lugar para relanzar su carrera aquí. Tiene poco más de dos meses, antes del mercado de invierno, para decidir.