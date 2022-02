Empate en Valencia Imanol: «Sumar un punto aquí es importante tras lo de la Copa» El oriotarra considera justo el empate ante un Valencia de Bordalás «que siempre ha defendido bien y no es fácil hacerle gol»

Imanol valoró positivamente el punto logrado en Mestalla ante el Valencia. Agarrándose al discurso del último choque liguero ante el Getafe, ha comentado que «cuando no puedes marcar y hacer gol, es importante dejar la portería a cero y sumar un punto. Más después de perder y encajar cuatro en Copa», ha comenzado. El oriotarra piensa que «en la primera mitad hemos estado mejor y hemos tenido opciones, ellos en la segunda, pero nadie ha acertado. Hay que dar por bueno el punto, teniendo en cuenta que es un rival fuerte y directo y les dejamos con la misma diferencia de puntos (5) y un partido menos», ha explicado.

No le ha sorprendido el planteamiento inicial del técnico rival. «Al igual que nosotros tienen una plantilla amplia. Yo también he hecho cambios, lo que buscamos es hacer el mejor once posible para ganar los partidos». Pese a ser superiores en la posesión ha faltado materializar y el entrenador txuri--urdin considera que «enfrente teníamos a un equipo de Bordalás, que siempre ha defendido bien. Nos falta ese punto de hambre, de colmillo, que estamos echando de menos para hacer gol cuando tenemos los acercamientos. Seguiremos insistiendo, esto es pasajero, nos olvidamos ahora hasta el siguiente partido».

En la segunda mitad fueron los che quienes llevaron el control, lo que tampoco fue una sorpresa para el de Orio. «Es parte del fútbol, sabíamos que con el once que han salido se podían permitirse el lujo de cambiar y no nos ha sorprendido. Han visto que estábamos mejor y han cambiado. Ellos han estado mejor y han aprovechado nuestro cansancio». Considera al Valencia un rival directo en la lucha europea. «No tengáis dudas, con el potencial y el entrenador que tienen es un claro candidato para pelear por los puestos de Europa League. No es casualidad que esté en semifinales de Copa y que haya competido bien». Por último, sobre la vuelta de Silva a Mestalla y su atronadora ovación ha expresado que ha sido « increíble, cuando ha salido a calentar también. David se merece eso y mucho más. A vosotros os dio mucho como nos está dando a nosotros».

Remiro, satisfecho por mantener la portería a cero

El jugador más destacado de la Real fue Remiro, que hizo grandes paradas para evitar el gol valencianista. El de Cascante analizó el encuentro al término del partido. «Nosotros también hemos tenido nuestras oportunidades. En mi caso estoy contento por dejar la portería a cero, que era importante tras el varapalo del otro día. Nos hemos mostrado sólidos como lo venimos haciendo. Podía haber habido más goles, nosotros hemos estado bien. Ya sabemos el Valencia defensivo que nos íbamos a encontrar. La Real aspira a ser en el próximo partido mínimo como hoy, igual de fuerte y si seguimos así nos irá bien a final de año».