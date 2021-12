Imanol reserva a Mikel Merino y a David Silva ante el Zamora

Imanol Alguacil ha regateado mejor que Januzaj. Si en rueda de prensa visualizaba un posible regreso de David Silva y Mikel Merino, tras el entrenamiento vespertino en Zubieta ha decidido que ambos se queden en casa descansando y no viajarán a Zamora para la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El oriotarra ha diseñado una lista con 22 jugadores de la que también se cae Ander Barrenetxea. El donostiarra no entrenó ayer tras sufrir un golpe y pese a que hoy sí que se ha ejercitado, el técnico ha preferido reservar al extremo. A sorprendido, del mismo modo, la inmersión de Igor Zubeldia, que no ha entrenado con el resto de sus compañeros para mimar sus problemas de pubis. Finalmente se ha subido al autobús.

Así las cosas, Imanol ha reclutado del Sanse a Turrientes y Djouhra y sí que ha citado a Illarramendi y Guridi, que podrían tener minutos incluso de inicio, pese a que el entrenador ha declarado que jugarán «en caso de que estén para competir». La lista completa de 22 jugadores la conforman los porteros Remiro y Ryan, los defensas Zaldua, Gorosabel, Aihen, Rico, Aritz, Le Normand, Zubeldia y Pacheco, los centrocampistas, Illarramendi, Guridi, Navarro, Guevara, Zubimendi y Turrientes y los atacantes Sorloth, Oyarzabal, Portu, Januzaj, Isak y Djouahra.

La Real ha partido esta tarde en autocar hacia Zamora en un viaje como los de hace años. Tras un recorrido de cuatro horas y media hará noche en Zamora para tratar de superar mañana la eliminatoria. Tras el partido la expedición txuri-urdin regresará a casa para dormir en Donostia y preparar el partido liguero ante el Villarreal.