Imanol: «Mi renovación me la tengo que ganar semana a semana»

El técnico oriotarra confirma que toda la plantilla «está bien» físicamente, muestra su satisfacción por los fichajes y tilda de «secundaria» la ampliación de su contrato

Fue terminar el entrenamiento y los jugadores e Imanol Alguacil se acercaron a la grada para firmar autógrafos y fotografiarse con ellos. Casi 50 minutos después de haber comenzado, sobre el césped del Reale Arena únicamente quedaba el técnico de la Real que no abandonó el lugar hasta haber firmado su camiseta al último niño. «Había mucha gente de fuera, muchos se habían comprado además la camiseta y teníamos que pararnos a firmar y agradecerles que hayan venido», comentó.

Fue una sorpresa que Imanol atendiera también a los medios presentes porque la comparecencia no estaba programada. Así que allí mismo pasó revista a la actualidad, comenzando por el estado en el que han llegado sus jugadores: «Están bien», confirmó. «Ellos ya saben lo que hay y son los primeros que quieren estar bien desde el primer día porque son conscientes de que en nada estamos ya compitiendo. La verdad es que todos han venido muy bien y estoy contento», reiteró.

No cabe duda de que después de tres años entrando en Europa, la Real afronta esta nueva temporada con el listón alto: «Pero es lo que queríamos, lo que siempre hemos deseado», respondió con naturalidad. «Y ahora que estamos en eso no nos vamos quejar porque seguramente que lo otro también volverá. Vamos a disfrutar, a intentar mantener esto que hemos conseguido y para eso no hay otra manera que trabajando desde el primer día».

Para conseguir éxitos han llegado por ahora Mohamed-Ali Cho y Brais Méndez, dos refuerzos que satisfacen al oriotarra: «Sí, esto muy contento», confirmó. «Si los hemos fichado es porque son buenos», bromeó antes de destacar la potencia física de Cho. «Ya le habéis visto. La potencia y la fuerza son dos de sus características, pero es verdad que para ser tan jovencito es es un jugador que se adapta muy bien, que entiende muy bien el fútbol y que nos puede dar cosas muy interesantes».

Y sobre Brais... «A Brais ya le conocéis. Es un jugador que se va a adaptar muy rápido y bien porque la manera que tiene de jugar en el Celta no es muy diferente a la nuestra y es un jugador que va a dar rendimiento desde el día uno», añadió.

Con ambos fichajes la Real se ha gastado 25 millones de euros, una cantidad que sitúa al club guipuzcoano como uno de los que más dinero ha invertido en su plantilla: «Se trata de seguir siendo más competititivos si cabe. Si hay oportunidades, ¿por qué no vamos a mejorar?», se preguntó. «Es lo que queremos y sabéis que las semanas con Europa son muy exigentes por lo que queremos tener la mejor plantilla y la más competitiva posible», dijo.

No obstante, antes de hablar de más refuerzos quiso recordar que por ahora «somos muchos», aunque «seguramente no vamos a estar todos dentro de un tiempo». Sin embargo, mientras permanezcan en el club «les he dicho que para mí todos son iguales».

Se le cuestionó también sobre las salidas de Portu y Januzaj a los que quiso «darles las gracias por todo lo que nos han dado. Les deseo lo mejor. Siempre he dicho que todos los que están aquí son buenos. Nunca he tenido problemas con los que han estado aquí porque siempre han dado lo máximo, así que hay que darles las gracias de corazón, yo personalmente y el club, por todo lo que nos han dado».

Tras los refuerzos y las salidas se refirió a los lesionados. De Mikel Oyarzabal confirmó que «va bien» y recordó que «ese tipo de lesiones son complejas. Los primeros meses suelen evolucionar muy bien pero luego habrá que ver. Todavía le queda tiempo y hay que ser precavidos porque la lesión ha sido seria, severa y queremos a un Mikel Oyarzabal que cuando vuelva lo haga para muchos años».

Con Barrenetxea también irán con cuidado: «También tenemos que ir poco a poco porque, como la de Mikel, la suya también es una lesión muy severa e importante y hay que tener cuidado con él. No va a empezar con el resto, vamos a tener que dosificarlo y vamos a ver cómo evoluciona», explicó.

Quien ya trabaja al ritmo de sus compañeros es Carlos Fernández: «De la rodilla ya estaba bien. El año pasado estuvo muy cerquita de poder entrar, lo que pasa es que por problemas musculares no pudo hacerlo. No obstante, después de vacaciones esta en condiciones y en un principio va a trabajar normal», constató.

Y, ¿qué hay de su renovación?: «¿Ya?, ¿el primer día?», dijo entre risas tras ser preguntado. «Eso me lo tendré que ganar. Después de tres años como los que hemos hecho quiero un cuarto igual de exitoso. Lo del contrato es secundario y me lo tengo que ganar semana a semana como se lo ganan los jugadores, así que no hay ningún problema», aseguró.

Será su cuarta temporada consecutiva al frente del primer equipo de la Real y el tiempo no cabe duda de que desgasta el mensaje. Imanol sin embargo no teme que su mensaje pueda perder fuerza: «Con algunos llevo ya casi prácticamente nueve años», recordó. «El mensaje entiendo que si en los tres últimos años hemos sido capaces de transmitirlo, ¿por qué no otro año más? Es complicado, pero para mí es muy sencillo. Entiendo que para ellos, si están dando el rendimiento que están dando, también», explicó antes de dar la receta del éxito. «Exigencia máxima, sinceridad y sentido común, que es lo que nos ha llevado a todos a estar aquí».