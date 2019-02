Real Sociedad Imanol Alguacil: «El Leganés es el cuarto mejor equipo en las últimas 13 jornadas» 02:37 Imanol Alguacil en el entrenamiento de este jueves en Zubieta. / Unanue El técnico de la Real Sociedad advierte de la dificultad del rival y reconoce que aún «nos queda muchísimo para ser lo que queremos ser» MIGUEL GONZÁLEZ Jueves, 14 febrero 2019, 15:28

Imanol Alguacil ha comparecido al mediodía en las instalaciones de Zubieta, donde ha destacado la importancia del encuentro del sábado de la Real Sociedad ante el Leganés. «Estamos con ganas. Este partido es muy importante. Queremos hacer un buen encuentro y con esa intención vamos. Espero que sea difícil porque el Leganés viene en un buen momento de forma. En las últimas trece jornadas es el cuarto equipo que más puntos ha sumado de la Liga y hay que tener cuidado. Lógicamente, jugamos en casa y tenemos que demostrar esta condición».

El técnico txuri-urdin no quiere mirar más allá del próximo partido. «Yo apuesto por el trabajo diario en Zubieta, por la semana. Son tres puntos muy importantes y luego ya se verá lo que ocurre después».

Respecto a la ausencia de Illarrandi, que será baja durante dos meses, ha señalado: «Tenemos más jugadores en ese puesto para actuar. Sin duda que es una baja importante pero hay otros esperando su oportunidad y tratarán de aprovecharla. Así es el mundo profesional. Cuando no está uno, hay otro. La gente está entrenando a tope. Es una oportunidad para otros jugadores».

Sobre Zaldua, que está sancionado pero que esta semana ha trabajado al margen del grupo, ha comentado lo siguiente: «No era un golpe grave el que sufrió, pero viendo que este partido no puede jugar por la sanción, hemos querido ser más precavidos de lo normal. Se está recuperando y para la semana que viene estará listo».

Galería. El entrenamiento de este jueves en Zubieta, en imágenes / Unanue

Imanol no cree que la Real Sociedad esté siendo irregular. Lo achaca más a la igualdad de la competición. «Si veis nuestros partidos, hay muy pocas veces en las que un equipo domine los 90 minutos a otro. Incluso los equipos potentes. El Leganés ahora mismo es potente, es el cuarto de las trece últimas jornadas por detrás del Barcelona, Real Madrid y Atlético. Hay momentos en los que a los grandes también les cuesta hacer su fútbol. Todos queremos ver el primer tiempo del Athletic, el primero de Valencia, el primero del Espanyol, los primeros 30 mintos contra el Betis... Pero eso es muy difícil. El objetivo es alargar esos momentos buenos y en eso trabajamos».

Imanol subrayó el partido que el Leganés hizo pocas semanas en el Camp Nou, donde perdió por 2-1 con un gol polémico de Suárez. «El Barcelona se puso por delante en el minuto 70. Y eso que el Barcelona jugaba en casa y con los mejores jugadores. Y el Leganés tuvo sus oportunidades en transiciones rápidas. Al Barcelona le costó una barbaridad hacer ocasiones. Cuando un equipo defiende como el Huesca o el Leganés, cuesta más. Es ahí donde suele costar abrir la lata. Para eso hay que estar acertados, dar velocidad al balón, sacarles jugadores de zonas defensivas. Si conseguimos abrir la lata luego será más fácil».

El domingo pasado Setién dijo que el juego del Leganés era feo, quizás cabreado por el 3-0 que le infligió el cuadro pepinero. «No quiero entrar a valorar las palabras de Setién ni el juego del Leganés. Pero los números de este equipo están ahí: el cuarto equipo en las nueve jornadas últimas después de los tres grandes, el cuarto que más centros pone al área, el tercero que más goles consigue a balón parado... Va a costar mucho ganarle».

Este mensaje de prudencia ante el encuentro del sábado no resta un ápice de exigencia a los suyos. «Hay que exigir a esta plantilla lo máximo. Y eso pasa por ganar todos los partidos. Siempre salimos con la idea de ganar. Luego hay piedras en el camino, los rivales, que dificultan sacar los partidos. Pero hay un nivel extraordinario en Primera y a todos los equipos les está costando tener continuidad, tanto en la forma de jugar como en los resultados. Aún nos queda muchísimo para ser lo que queremos ser».

Eso sí, admite que ganar en Anoeta daría mucha confianza a los jugadores. «Soy el primero que soy consciente de la deuda que tenemos con la afición. Va a ser difícil saldarla. En casa no estamos haciendo las cosas bien, tenemos pocos puntos, y si queremos hacer las cosas bien esta temporada es en base a sumar puntos en Anoeta».

Asimismo, ha reconocido que el césped no se encuentra en buen estado y que eso perjudica a la Real. «El campo no está en las mejores condiciones y a nosotros nos perjudica muchísimo, porque tratamos de jugar desde atrás y exponemos muchísimo con balón. Pero no hay excusas y nos tenemos que adaptar. Para eso jugamos en casa».

Sobre si espera un partido cerrado, ha comentado: «No lo sé porque no sé cómo lo van a plantear ellos. Algunos días han salido decididos a presionar arriba. Si superas esa línea es capaz de juntarse cerca de su área para salir en transiciones rápidas con dos puntas que exploran bien los espacios. No sé qué propondrán».