Real Sociedad

Imanol Alguacil: «Es mi gran oportunidad y he cogido el cargo sin dudarlo»

Asier Garitano ya es historia txuri-urdin. Imanol Alguacil (Orio, 1971) es el nuevo técnico de la Real Sociecdadtras firmar un contrato de año y medio prorrogable año a año. Esta será su segunda etapa al frente del conjunto txuri-urdin y pese a que en la rueda de prensa de ayer en Anoeta se le vio sereno y pausado, esbozó alguna que otra sonrisa cuando los medios allí reunidos le preguntaron acerca de esta nueva andadura al frente del primer equipo. «Es un reto que asumo con confianza, seguridad, ilusión y con muchas ganas; un desafío difícil pero bonito». Con estas palabras agradecía el oriotarra su nombramiento como nuevo entrenador de la primera plantilla.

Alguacil ha firmado un contrato de larga duración y ya no será un técnico interino como ocurrió en su primera etapa. «Es mi gran oportunidad, pero no es algo que me quite el sueño. Tengo muy claro por qué estoy aquí. En primer lugar, por mi forma de trabajar y, en segundo, por el trabajo que han hecho los jugadores del Sanse a lo largo de estos últimos tres años. Ese debe ser nuestro objetivo con el primer equipo, acercarnos a lo que hemos logrado en el filial durante estas últimas temporadas. Será complicado porque en el primer equipo priman mucho los resultados, pero vengo con esa idea y cargado de ilusión».

Preguntado sobre si coger los mandos de la nave realista con la actual situación del equipo le pilló por sorpresa, el técnico oriotarra aseguró que «no es ningún marrón. Vengo con ganas de darle la vuelta a esta situación y de que todo aficionado txuri-urdin se sienta orgulloso de este equipo. Las cosas no han ido bien, pero hay una gran calidad en la plantilla y creo que entre todos lo sacaremos adelante. La decisión de hacerme cargo del primer equipo se produjo ayer después de la reunión del consejo. He cogido el cargo sin dudarlo. Me siento optimista y sobre todo he visto la confianza que han puesto en mí. Eso me ha hecho sentirme seguro y cojo el reto cargado de ilusión».

Alguacil tiene entre ceja y ceja dotar al equipo de una seña de identidad única y que la afición se sienta orgullosa de su equipo. Respecto al estilo de juego y el objetivo para la segunda vuelta, prefiere tomárselo con filosofía. «Lo veréis día a día. De nada sirve que yo hable de táctica. En los partidos se verá. En el Sanse llevamos un largo recorrido trabajando de una manera y eso es la base de que hoy esté aquí. Roberto y Jokin siempre han valorado el trabajo del Sanse y espero darle continuidad a eso en el primer equipo. Hay muchos jugadores que he tenido no hace mucho y eso me ha hecho dar ese pasito adelante con más confianza y seguridad porque entiendo que les puedo venir bien. Es un equipo joven y no he dudado. Claro que hay tiempo, y mucho, para entrar en Europa, pero más allá de todo eso, siempre que hemos hablado de semejantes objetivos, nunca ha sido bueno. Vamos a ir pasito a pasito. Otro de los objetivos es que todos nos sintamos orgullosos. En el Sanse lo conseguí y el reto es darle un punto de carácter al primer equipo».

El nuevo organigrama Mikel Labaka y Jon Ansotegi forman el staff de Alguacil Dos excentrales del primer equipo estarán en el staff técnico de Imanol Alguacil: Mikel Labaka y Jon Ansotegi. Quien no sigue es Miguel Pérez, miembro de la estructura condicional del primer equipo, y que vino de la mano de Garitano desde el Leganés. ESTRUCTURA TÉCNICA Primer entrenador: Imanol Alguacil Aistente técnico: MIkel Labaka Trabajos individuales: Jon Ansotegi Entrenador de porteros: Luis Llopis ESTRUCTURA CONDICIONAL Preparador físico: Damid Casamichana Preparador físico individual: Iñaigo Almandoz ESTRUCTURA EMOCIONAL Coach: Imanol Ibarrondo ESTRUCTURA DE ANÁLISIS Analista: Beñat Labaien Responsable de unidad de porteros: Iñaki Ulloa ESTRUCTURA DE SALUD Y RENDIMIENTO Responsable de unidad: Alain Sola

Agradecimiento a Garitano

El nuevo técnico de la Real Sociedad se estrenará -por segunda vez- en el banquillo el próximo domingo 6 de enero. Lo hará en el Santiago Bernabéu ante el todopoderoso Real Madrid. «Seguramente no haya mejor escenario donde empezar. Es un campazo, un equipazo e iremos allí como lo hacemos siempre que salimos a un terreno de juego, a sacar los tres puntos. Quisiera aprovechar esta rueda de prensa para agradecerle a Asier todo el buen trabajo que ha realizado a lo largo de estos últimos meses. No quiero entrar en comparaciones y respeto a cada uno de los entrenadores que han pasado por la Real».