Imanol: «Cuando te acostumbras a ganar siempre duele perder»

La Real Sociedad afronta mañana la segunda eliminatoria de Copa del Rey ante el Zamora con la dura derrota de Liga ante el Betis (4-0) todavía en la memoria. «Habrá que olvidarlo, pero después de analizar el partido. Quedan dos partidos bonitos para acabar el año y hay que terminarlos bien», ha deslizado este mediodía Imanol Alguacil, quien ha añadido que «hasta el 2-0 las sensaciones son muy buenas, sobre todo tras el esfuerzo del PSV. Fue injusto que nos fuésemos perdiendo al descanso y lo reconocieron los propios jugadores del Betis, porque estábamos siendo superiores. No creo que perdamos por el fallo de Remiro, igual fue porque con todas las ocasiones que tuvimos no fuimos capaces de marcar. Cuando te acostumbras a ganar siempre duele perder, pero hacemos autocrítica, yo el primero», ha apostillado.

Para el encuentro copero Imanol pierde a Barrenetxea «por un golpe que tuvo ayer, no creo que entrene hoy», aunque en caso de que «todo vaya bien Silva y Merino sí que están disponibles, al igual que Illarramendi y Guridi que llevan varias semanas entrenando y si considero que están capacitados para ser competitivos podrían entrar», ha echado un vistazo a la enfermería. Por otro lado, se vislumbra alguna que otra rotación. «Alguno menos habitual podrá entrar viendo los minutos que llevan otros. Alguno descansará, pero no todos porque para ganar al Zamora voy a sacar al mejor equipo».

El técnico oriotarra no olvida la eliminatoria copera de 2005, ni tampoco las derrotas ante Beasain o Mirandés, entre otras. «Hombre que sí me acuerdo, por eso mañana no nos van a sorprender, lo digo como lo siento. Igual perdemos porque en el fútbol un día malo lo tiene cualquiera, pero mi equipo no se despista y da igual cómo se llame el equipo que esté enfrente».

La Real ha hecho exactamente lo mismo que «ante el PSV, ver vídeos y analizar al rival. No sé si estaremos acertados o no, pero de sorpresa no nos van a pillar», ha avisado a navegantes.

«Me fastidia ser superior, generar y no marcar»

Imanol ha insistido en que «tenemos que hacer autocrítica» después de la mala racha que lleva el equipo en Liga, con cuatro partidos sin hacer gol. «Hay momentos y nos pasa a todos los equipos, jugadores y entrenadores, hay que hacer las cosas bien para que caigan a tu favor. Creo que lo estamos haciendo, pero si no ganamos algo se nos escapa». El entrenador ha recordado que «cuando ganábamos era el primero en intentar que vieran qué cosas no hacíamos bien, ahora no cambia tampoco, pero es la exigencia que tenemos al jugar en Liga, Copa y Europa».

Al técnico le han preguntado por Remiro, mientras la confianza «sigue intacta» porque «soy de los que opina que no se pierden partidos por uno, hay muchas facetas. Como el equipo entero, no queda otra que levantarse y seguir trabajando», ha tranquilizado al portero como seguro que lo ha hecho dentro del vestuario.

La falta de gol en competición doméstica no preocupa a Imanol, pero sí que «me fastidia y sobre todo por ellos, por el jugador. Cuesta mucho generar ocasiones y lo más complicado del fútbol es hacer gol y depende de contra quien todavía más». Ha insistido en que «me fastidia ser superior, generar y no marcar, pero no dudo del trabajo del equipo, es bestial durante los últimos años, pero hay que ser más efectivos».