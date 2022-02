Dos alas para volar y un ancla para sujetarse

Si en algún momento Imanol piensa en abandonar su carrera como entrenador, podría convertirse en mecánico. Ayer cogió los restos de una Real gripada por las últimas derrotas en el derbi y contra el Leipzig, y dio forma a un equipo nuevo. Fue al desguace, echó mano a diferentes piezas, y armó un vehículo peculiar. El entrenador de Orio escogió dos alas –Djouahra y Ander Martín– de un avión con pocas horas de vuelo y empleó un ancla –Illarramendi– de un vetusto galeón para navegar o volar según el momento.

La Real jugó con el viento a favor la mayor parte del encuentro, a pesar de no adelantarse hasta el minuto 52 y padecer una leve tormenta en el tramo final. Los blanquiazules mantuvieron el control del encuentro en líneas generales. Illarramendi estabilizó el juego txuri-urdin como lo hacía en 2018. Sin ser el más rápido, el capitán demostró que no ha perdido su capacidad de colocación sobre el césped. Se hartó a recuperar balones solo por estar en el lugar correcto. Jugó sencillo, se asoció bien con Merino y Silva y le dio dinamismo a la circulación. No ha perdido el toque, jugó mucho de primeras, y contribuyó en la faceta defensiva.

Si Illarra sujetó a la Real, ayer los extremos hicieron despegar al equipo. Nais Djouahra y Ander Martín fueron los dos grandes recursos usados por Imanol para desequilibrar en campo rival. El franco-argelino se hartó de correr la banda derecha y de encarar a Manu Sánchez. Posee esa velocidad electrizante que puede servir de mucha ayuda en partidos como los de ayer, en los que el rival se junta con muchos hombres por dentro y con sus centrales fija muy bien a tu delantero. Eso te posibilita duelos uno contra uno en banda. Djouahra esperó siempre bien abierto para machacar en carrera a su par. Pacheco, la otra buena noticia de ayer, le encontró en repetidas ocasiones con formidables cambios de orientación. La Real atrajo por dentro y golpeó por fuera gracias a él.

Osasuna buscó el gol a través de los centros laterales, pero la zaga txuri-urdin estuvo formidable por arriba

Ander Martín también aportó por la izquierda. No solo en ataque, también con continuas ayudas defensivas. El donostiarra compartía banda con el Chimy y sus vigilancias desahogaron a un Gorosabel que actuaba a pierna cambiada. Incluso protagonizó un buen disparo desde fuera del área que obligó a intervenir a Sergio Herrera a los veinte minutos. Además, se encargó de poner en juego las acciones de estrategia junto con Nais.

El camino del gol de Osasuna pasaba por continuos centros laterales. Rubén García y el Chimy enviaron continuos balones al área, pero Le Normand y Pacheco estuvieron formidables. El triunfo refuerza al equipo, pero también a Imanol.