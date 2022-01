Real Sociedad | Vestuarios Imanol: «¿La racha? Me quedo con los 30 puntos, no están nada mal» Imanol se agarra a la puntuación de la primera vuelta y dice que el penalti que no le pitan a Isak «es claro» y el del Alavés, «riguroso»

La cara de Imanol en rueda de prensa fue el reflejo de lo que le había ocurrido a la Real en el partido. El empate supo a poco, pero le dio valor «a los 30 puntos conseguidos en la primera vuelta, que no está nada mal. Ojalá fuera así durante los próximos cinco años. No miro la racha negativa». La lectura que hizo del encuentro fue rápida y muy clara. «Hemos tenido los dos nuestras opciones. Nos hemos puesto por delante pero en la segunda parte no hemos estado cómodos y ha llegado ese penalti. Con los cambios hemos estado mejor, aunque no hayamos tenido ocasiones tan claras. Al menos, como digo siempre, cuando no puedes ganar, por lo menos no perder», analizó el entrenador.

La baja de Zaldua, «que se nos ha caído del hotel hacia aquí estando mareado e intentándolo en el calentamiento» y el inicio accidentado con Barrenetxea, «con problemas en el isquio que le tendrá fuera unas semanas» marcan el partido pero «no son excusas» para Imanol.

El oriotarra nunca se moja sobre los árbitros pero esta vez expresó su rabia por que pitaran «el penalti riguroso del Alavés y no el claro nuestro en la primera mitad a Isak». Aun así, confesó que «los árbitros, como los entrenadores y los jugadores, también se equivocan».

Respecto al plano físico apuntó que a «algunos les he visto cansados y eso les hace ser más imprecisos. Algunos han entrenado un día o dos. Sabíamos que con el debut de Mendi nos iban a exigir, necesitábamos esa energía y ser técnicamente buenos. Hemos hecho un partido para ganarlo. Había tiempo para darle la vuelta. Me ha fastidiado por como ha llegado el primer gol».

No faltó el agradecimiento a la afición realista, aunque «queríamos dedicarle el triunfo» y respecto a los positivos que no jugaron ayer «no sabría decir si estarán para el miércoles en Copa».