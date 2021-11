Resaca Imanol: «Si perdimos ante el Espanyol no fue por la decisión arbitral de Mateu Lahoz» dos derrotas El técnico txuri-urdin no entra al trapo preguntado por la actuación de Mateu y señala que «tuvimos tiempo y ocasiones como para ganar»

Aunque hoy es día de previa de un partido de Copa, Imanol también ha sido preguntado por la resaca de la dolorosa derrota del domingo en Cornellá. «Lo tengo olvidado. Yo al menos siempre miro al juego y ahí veo bien al equipo. No hemos ganado los últimos dos partidos pero no porque el equipo no ha hecho lo que tenía que hacer. Si no tienes acierto en las áreas es difícil ganar».

Sobre la polémica jugada de la anulación del gol de Isak, Imanol ha reiterado su mensaje del domingo. «Lo que yo he analizado es nuestro juego, mis errores y los de mi equipo. Lo que pasó no tuvo nada que ver en el resultado. Tuvimos tiempo de sobra y ocasiones para ganar. Si perdimos no fue por la decisión arbitral. Lo único de lo que me ocupo es de intentar hacer mejorar al equipo, ser ambiciosos y no poner excusas. No sé lo que siente la gente, lo que siento yo es que estamos súper dolidos por las dos derrotas. Tanto una como la otra han sido injustas. Si no has ganado es por algo y ese algo es que no hemos acertado donde teníamos que acertar. Pero somos los mismos que íbamos primeros hace poco y con dieciséis partidos imbatidos», ha manifestado.