«Vamos!», entonó Imanol Alguacil al término de la rueda de prensa. Se le notó aliviado, no era para menos. La Real Sociedad volvió a saborear una victoria en Liga ante su gente 84 días después. «La necesitábamos, hacía falta. Ha pasado mucho tiempo, aunque queríamos que no durara tanto», comenzó. No obstante, es difícil que el oriotarra regrese a casa del todo satisfecho pese a sumar de tres. «Me voy con pena, hemos hecho un gran partido ante un buen rival y teníamos que haber sentenciado. Hemos sido superiores y hemos tenido más oportunidades para hacer gol. El objetivo era jugar bien y aprovechar las oportunidades», resaltó.

Uno de los brotes verdes fue la corrección de lo que no hicieron bien en Balaídos. «Hemos insistido, allí nos ganaron las disputas y caídas. Para eso está el trabajo y análisis del staff. Cuando aciertas parece que lo has hecho bien pero hoy por suerte lo han hecho a la perfección», apuntó.Subrayó nuevamente la contundencia defensiva ante un rival que genera mucho. «Ya dimos este paso el año pasado y es importante. Hemos hecho un partido serio, ajustando bien e interpretando lo que queríamos», destacó, sin olvidarse que en tareas ofensivas buscaban «juntarse porque con Rafa no íbamos a saltar. Con balón hemos estado a un gran nivel». Sorprendía que con el paso de los minutos y con el resultado abierto, Imanol Alguacil se mantuviera en el área técnica igual que al comienzo, contenido, poco gesticuloso. «Podéis imaginar. Por dentro lo siento como el que más de la grada Zabaleta. Y eso que no me veis celebrar en el vestuario», apuntó entre risas.

Sumar cuatro de los últimos seis puntos «nos da un pelín de tranquilidad, pero de cara a fuera, no para adentro. En ningún momento os he transmitido una sensación de preocupación, eso quiere decir que se están haciendo bien las cosas aunque no salgan los resultados». No se cansa de hablar del capitán. «Lo conozco desde juveniles y todos somos conscientes de que va haber, si es que hay en un futuro, pocos jugadores como él. Es el jugador más importante que puede tener la Real», le elogió. Este parón servirá para «seguir mejorando. Queremos seguir en las tres competiciones y para eso nos exige a nivel técnico-táctico y mental».