Imanol: «Si Merino no ha ido con la selección es por lo que le ha dado a la Real»

Imanol ha tenido palabras de gratitud hacia Mikel Merino en su comparecencia previa al partido del lunes contra el Espanyol. El navarro no ha podido entrenar con el grupo ni un solo día por el estado del dedo meñique roto de su pie izquierdo y el míster ha reconocido que «Merino sabe que no es la mejor manera de competir». En este punto, ha lanzado su elogio. «Si no ha ido a la selección absoluta es por lo que ha hecho por la Real. Cualquier otro, hace tiempo que hubiera parado y se hubiera recuperado en lugar de estar jugando infiltrado. Si no ha ido a la selección es por dar lo que le ha dado a la Real. No os lo dirá él, os lo digo yo».

Sobre cómo tiene el dedo, no se ha andado con rodeos. «El color no pinta bien, pero está con ganas de estar disponible para el lunes».

Quienes aún están lejos de reaparecer son Nacho Monreal y Carlos Fernández, ambos hoy presentes en el entrenamiento. Así lo ha explicado Imanol. «Carlos comenzó, tuvo una pequeña recaída pero no de su lesión sino por sobrecargas y ahora que se está acercando a entrenar al ritmo de sus compañeros, pues aparecen las dolencias. En cuanto a Nacho iba avanzando y dando pasos, en cuanto a su lesión y también en cargas, pero unas molestias de espalda le han hecho parar. No sabría decir cuándo van a poder volver. Es complicado. Hay que ir día a día».