Imanol Alguacil: «Tenemos que ir con mentalidad ganadora»

Imanol ha lanzado un discurso de equipo grande en la previa a la eliminatoria europea contra el Leipzig este jueves a las 21.00 horas. El míster de la Real Sociedad quiere volver de Alemania «con el resultado que nos deje vivo, con la ilusión de jugar con nuestra afición aquí un partido increíble. Vamos a ver cómo es el partido y después valoraremos pero tengo una cosa clara. Si tú quieres mantener la eliminatoria viva, o sales a ganar o no hay nada que hacer; si sales a especular, date por perdido. Si algo hay que hacer es ir a por el partido. Si no puedes, empatar; y si no, perder por la mínima. Pero eso pasa por ser capaces de tener mentalidad ganadora. Debemos salir con la intención de ganar el partido. Luego, según cómo vayan las cosas, ya decidiremos si damos por bueno el empate»

Como ya hizo en su comparecencia tras la victoria ante el Granada, ha lanzado la invitación al disfrute «porque lo que está haciendo este equipo últimamente es como para disfrutar. Que lo disfrutemos porque no sé cuándo será la siguiente. Seguramente el Madrid también pensaba ganar y mirar cómo sufrió. Y el Sporting de Portugal tenía ilusión por ganarle al City y se fue 0-4 al descanso. Vamos con humildad y nos puede suceder, que sean mejores y que salgamos derrotados. Pero tenemos que tener ilusión y disfrutar del momento».

Ha advertido, eso sí, de la dificultad del reto, porque el «Leipzig es un gran equipo. Le tocaron el City y el PSG y por eso está en Europa League, por casualidad. Tienen un talento impresionante y físicamente son muy fuertes. En las transiciones hacen mucho daño a cualquiera. Al Bayern le hizo muchas ocasiones así. Si el equipo contrario pierde el balón, no perdonan. Tienen mucha velocidad por eso en ataque posicional tendremos que andar con mucho equilibrio. Lo definiría como equipo de Champions, por potencial, por calidad, por poderío físico. Es uno de los mejores equipos a nivel de transiciones. En dos pases son capaces de plantarse en portería rival».

Ante la baja por lesión de Januzaj, ha comentado que «tenemos a Nais y hemos subido a Ander Martín. Isak ha solido jugar también en banda. Variedad hay. Puedo cambiar de sistema y jugar sin extremos. Mañana lo veréis. Mientras no esté Janu, hay otros. Portu seguramente no está acertado de cara a gol pero está teniendo ocasiones. Cuando no están unos, hay oportunidad para otros. Ahora es el momento de los demás».