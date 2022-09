«Esto es para el club, jugadores y afición»

Aún le palpitaba el corazón a dos mil pulsaciones a Imanol en rueda de prensa, a la que salió con una sonrisa de oreja a oreja. No era para menos, su equipo había hecho historia al ganar en el Teatro de los Sueños. «Lo dijimos en la previa, era un día grande y hoy -por ayer- tenemos que disfrutarlo. Esta victoria va para todos ellos: club, jugadores y afición».

El oriotarra salió «muy orgulloso» tras asaltar el campo inglés, pero apuntó que hace dos años, «pese a perder y recibir una goleada, también estaba orgulloso. Estos jugadores merecen mucho más». Subrayó ante los medios que «lo teníamos planteado. Éramos capaces y así ha sido. Viendo lo de hace dos años, hicimos muchas cosas bien pero el rival fue mejor y ganó. Hoy, con lo planteado, ha salido, el destino ha querido que ganemos en un campo histórico», apuntó.

Explicó que las claves para ganar fueron «un poco de todo: el cambio de dibujo en el segundo tiempo e intentar hacer lo que habíamos planteado. Para ganar estos partidos también necesitas un poco de suerte. El equipo no ha dejado de intentarlo. Los que han entrado del banquillo han aportado, la verdad es que estoy muy contento, igual que otras veces». También se felicitó porque el plan de tener el balón salió bien. «Era otra de las claves, por eso he sacado el equipo que he sacado, en transiciones también te matan. El Arsenal también sabía eso, muchos equipos han salido vapuleados de aquí. Felicitar de nuevo a los jugadores. Calidad hay de sobra y jugamos una barbaridad. A mí, gane o pierda, este equipo ya me ha ganado».

Imanol cree que esto no viene de ahora, sino de hace tiempo. «Son muchas cosas que el equipo ha hecho bien, sobre todo la personalidad, pero no la de hoy, sino la que han transmitido desde que me he hecho cargo yo de este equipo. Ojalá esta no sea la última gran victoria», confesó.

«No pierdo la cabeza»

Una vez conseguido, el oriotarra ya piensa «en Getafe. No pierdo la cabeza. Hoy -por ayer- toca disfrutar, al club le va a dar prestigio la victoria, pero ya tenemos que pensar en el siguiente partido».

Se alegró por el partidazo de Pacheco, pero más allá de individualizar prefirió centrarse en el grupo. «Todos están muy preparados y deseando jugar. Pacheco ha demostrado que está preparado. En el caso de los demás, igual. La competencia ha crecido estos últimos años y a muchos jóvenes les está llegando el momento». Antes de valorar el partido, el técnico txuri-urdin dio el pésame «a toda Inglaterra por el fallecimiento de la reina Isabel II».