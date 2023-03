Imanol: «Si hemos llegado hasta aquí, ¿por qué no seguir?»

«Si hemos llegado hasta aquí, ¿por qué no seguir?». Imanol Alguacil se ha presentado en rueda de prensa con ilusión y ganas de medir sus fuerzas este jueves ante la Roma de José Mourinho en los octavos de final de la Europa League. El oriotarra se ha deshecho en elogios con su próximo rival y es consciente de que no será tarea fácil, pero confía en que si «los planes salen según lo previsto», la Real podrá plantar cara al equipo italiano.

La Real Sociedad disputará este jueves su partido 99 en competición europea y celebrará el centenario en la vuelta de la eliminatoria. Pero Imanol ha dejado claro este miércoles que todo festejo pasa por hacer un buen papel en el primero de los partidos ante la Roma. «Sabemos que tenemos un gran rival enfrente. Están en buen momento. Del medio campo para arriba tienen jugadores de mucha calidad, muy hábiles, y en las bandas son bastante potentes», asegura el oriotarra. Aun así, se encuentra confiado en poder encontrar los puntos débiles del conjunto de Mourinho. «El objetivo es el mismo de siempre: ganar. Si sale el plan que tengo en mente y que hemos trabajado se podrá competir».

La plantilla se encuentra con «fuerzas, ilusión y ganas. Tenemos un reto emocionante por delante. Hemos llegado hasta aquí, hemos demostrado que tenemos las capacidades y, ¿por qué no seguir?». Imanol ha querido dejar claro que los últimos resultados cosechados en Liga no serán un lastre para los futbolistas. «El equipo viene con ilusión de hacer grandes cosas aquí. Estamos deseando que llegue el partido. Quiero ver a mis jugadores en enfrentamientos como estos, ante rivales en buena forma». Quien parece también estar en buenas condiciones en David Silva. «Está bien, igual que la semana pasada. Con una semana más de entrenamiento, así que bien», ha remarcado el preparador guipuzcoano.

Imanol no ha sido el único que ha tenido buenas palabras para su rival. Horas antes de que el oriotarra se sentase frente a los micrófonos, el preparador portugués también ha demostrado haber estudiados al conjunto txuri-urdin y ha destacado su temporada. «Si lo ha dicho será porque lo siente. Me parece un referente como entrenador. Lo ha hecho fenomenal en los equipos que ha estado. No puedo decir otras palabras que no sean buenas».