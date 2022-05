A Imanol no le tiembla el pulso cada vez que es cuestionado sobre los canteranos de la Real Sociedad que este año se están batiendo el cobre en Segunda, con el Sanse. «Esto ya lo he dicho varias veces, pero a todos les cuesta una barbaridad cuando entrenan con nosotros. No solo Karrikaburu, pasa lo mismo con Sola, Turrientes, Urko... Muchas veces he querido echar mano de ellos, pero no he podido porque no estaban disponibles».

El de Orio ha aclarado que «la Segunda División les está exigiendo mucho, ¡es que les exige tanto que a veces no pueden ni entrenar con el Sanse después de jugar!». El míster blanquiazul ha agregado que «todos ellos son chicos muy jóvenes. Cuando se habla de ellos... a ver, eh. Hay que tener paciencia y cuidado con ellos. A un chico del Sanse se le hace ficha del primer equipo cuando estamos convencidos de que puede dar cinco años de nivel en Primera División».

Imanol ha sido preguntado varias veces en la rueda de prensa por Karrikaburu y las palabras que tuvo hacia él la semana pasada: «Lo vuelvo a repetir. Jon tiene algo especial, que es el gol. Eso se tiene o no se tiene, es así de simple. Sin embargo, tiene que mejorar en otras muchas cosas más. Es la verdad. Le falta mucho para llegar a ser jugador de Primera División, pero le pasa lo mismo a Sola, a Urko, a Turrientes, a Olasagasti...».

El entrenador blanquiazul ha vuelto a desvelar que «he intentado echar mano de ellos en muchos entrenamientos, pero no he podido. A todos los chicos del filial les queda un mundo para ser jugadores de Primera. Mis palabras no fueron un palo para Karrikaburu, diría lo mismo de todos los chavales del filial. Pero estamos trabajando para ayudarles a conseguir llegar al final de ese camino, tanto yo, como Xabi Alonso, como el resto de responsables. Este club es así, es nuestra filosofía».