Desde que Imanol es el jefe la Copa no se tira

Imanol Alguacil cogió las riendas de la Real Sociedad como entrenador jefe a todos los efectos en diciembre de 2018 y desde entonces el club ha disputado cada partido, incluso amistoso, como si fuese el encuentro más importante de todos. Así es su filosofía. En esta Real no se regala nada. «Para mí cada partido con la Real es una responsabilidad, tenemos un escudo y una afición que defender», ha solido decir varias veces en ruedas de prensa. Sin duda que la Copa ha recuperado su importancia desde que el oriotarra comanda la nave donostiarra. Ahí están los números.

Desde que Imanol es el técnico txuri-urdin la Real ha disputado un total de 15 partidos de Copa del Rey. Las estadísticas hablan por sí solas. El equipo ha cosechado doce victorias, ha empatado dos encuentros y tan solo ha perdido uno, el del año pasado ante el Betis. Precisamente el conjunto sevillano es el único lunar de una carrera copera prácticamente impoluta.

Los verdiblancos han sido los únicos capaces de eliminar a la Real desde entonces, aunque lo han conseguido dos veces. La primera nada más sentarse Imanol en el banquillo. Si redebutó ante el Real Madrid asaltando el Santiago Bernabéu (0-2) una tarde de Reyes, se llevó el primer batacazo al caer eliminado en los octavos de final de Copa. Realistas y béticos empataron los dos partidos de la eliminatoria –en aquella época la Copa no era a partido único–, pero la Real fue eliminada por el valor doble de los goles fuera de casa. Se empató a cero en el Benito Villamarín mientras que en Anoeta el resultado fue 2-2.

La otra eliminación fue la del año pasado, también contra el Betis. La Real vencía 0-1 en el Heliópolis con un tanto de Oyarzabal hasta que Mateu Lahoz se cruzó por el camino. Expulsó de manera incomprensible a Asier Illarramendi por doble amarilla al entender que el mutrikuarra golpeó a Sidnei. Nada más lejos de la realidad. En inferioridad numérica y diezmados en la prórroga, la Real fue incapaz de superar al Betis, que terminó ganando 3-1.

El resto de encuentros, todo victorias. Doce. Una detrás de otra: Becerril (0-8), Ceuta (0-4), Espanyol (2-0), Osasuna (3-1), Real Madrid (3-4), Mirandés (2-1 y 0-1), Córdoba (0-2), Athletic en la final (0-1), Panadería Pulido (0-4), Zamora (0-3) y Leganés (2-3). Para poner en valor el camino hasta volver a tocar metal 34 años después, la Real jugó ocho partidos en aquella Copa y los ganó absolutamente todos.

Nada de suplentes

Imanol no se fía de nadie. Ni del Becerril ni del Panadería Pulido, pese a no saber colocar en el mapa Becerril de Campos ni Vega de San Mateo antes de los dos sorteos. Cierto es que los menos habituales han tenido sus oportunidades durante los mencionados quince partidos, pero el oriotarra infunde tal respeto que todos los jugadores se toman la Copa como lo que es, la manera más corta y sencilla para ganar un título como realista.

No hay más que ver el once de la Real ante el Leganés el miércoles. Ryan; Zaldua, Le Normand, Pacheco, Rico; Zubimendi, Olasagasti, Merino; Januzaj, Oyarzabal e Isak. «Los buenos tienen que estar siempre en el campo», dijo una vez el maestro Johan Cruyff. Imanol cogió apuntes y los aplica en cada ronda en la competición del K.O. Si alguno se despista ya se encarga él de mandar un mensaje a sus pupilos en la sala de prensa. «No hemos matado el partido cuando podíamos habernos ido 1-4 al descanso. No puede volver a suceder, era como para que algún jugador saliese reforzado con sus goles», lanzó anteayer. La Real está a cuatro partidos de disputar una nueva final copera e Imanol lo sabe.