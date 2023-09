Imanol: «Irreconocibles por el cansancio, pero estos tres puntos nos van a dar energía»

DV Valencia. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Imanol habló con claridad al final del partido. «Estoy muy contento por la victoria. No ha sido nuestro mejor partido, pero el fútbol es así. Contra el Inter o el Real Madrid jugamos mucho mejor y no nos valió para ganar. Hoy, contra uno menos, en cambio, sí. Se empieza a acumular el esfuerzo y por eso he hecho cambios para meter gente nueva. Necesitamos a todos, pero tantos cambios se acusan».

Añadió que «estuvimos irreconocibles,fruto del cansancio. La idea era buscar el segundo gol pero no hemos tenido fuerzas ni para sujetar la posesión. ¿Preparados para el derbi? Por lo visto en Mestalla, no tan preparados, pero estos tres puntos nos van a dar energía». Carlos Fernández calificó el triunfo de «muy importante, en un campo difícil y ante un equipo en buena dinámica, joven, con energía y que juega bien. Nos pusimos por delante y pensamos que tendríamos más espacios y ocasiones, sobre todo con uno más. Pero el segundo tiempo fue bastante igualado. Nos precipitamos, perdimos balones y lo que hicimos fue meterles a ellos en el partido». Mikel Merino coincidió en que fue «un partido muy intenso. En el segundo tiempo no estuvimos finos y lo pagamos y sufrimos hasta el final. Con uno más hay mucha superioridad y en la máxima élite tienes que dominar. Un equipo maduro como queremos ser nosotros tiene que controlar estas situaciones. No estuvimos finos y tenemos que aprender de este partido».