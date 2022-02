«Se va a notar la ausencia de nuestra afición». Es el titular que ha dejado esta sábado Imanol Alguacil en la rueda de prensa previa al derbi de mañana en San Mamés. «No podemos hacer nada ante este contratiempo. Intentaremos dar una alegría a los aficionados que estarán viendo el partido desde sus casas. Imagino que el Athletic también notó la ausencia de su afición cuando vino a jugar al Reale Arena en la primera vuelta».

La Real apenas dispone de 48 horas para preparar el derbi ante el conjunto que dirige Marcelino García Toral, aunque Imanol no quiere oír hablar de excusas. «Esto es lo que queríamos y nos pone a prueba como equipo. Hemos disputado tres competiciones y estamos jugando en Europa. Estoy súper contento por tener esta oportunidad de jugar tantos partidos, aunque soy consciente de que son semanas potentes. Queremos competir, generar ilusión en nuestro aficionado y vivir noches como la de Alemania. El equipo está cien por cien preparado tanto física como mentalmente. Sabemos lo que nos jugamos a nivel clasificatorio y también emocional. Ellos nos tienen ganas y nosotros también a ellos».

El técnico txuri-urdin no podrá contar con varios jugadores para el derbi contra el Athletic. Januzaj, que parecía duda hasta última hora, no estará mañana en San Mamés. Isak, ausente ante el Leipzig por unas molestias, deberá probarse en el último entrenamiento antes de viajar mañana a Bilbao. «'Janu' no va a llegar e Isak debe probarse en el entrenamiento de este mediodía», ha remarcado Imanol.

Quien tampoco estará sobre el verde de San Mamés será Diego Rico, que tuvo que abandonar el campo del RB Leipzig lesionado. «A Diego le hacen hoy las pruebas. Creemos que tiene una pequeña rotura y podría perderse un par de partidos. He escuchado también que Guevara y Remiro tenían algún problema físico. Nada de eso. Están al cien por cien».

Por último, Imanol también dedicó unas palabras al buen momento por el que atraviese el rival. «El Athletic está en uno de sus mejores momentos, pero nosotros también. Creo que los dos equipos estamos haciendo un 'campañón'. No solo vale la intensidad, también se gana con juego. Ellos nos van a exigir nuestra mejor versión».