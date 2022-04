Previa Imanol: «Algún día ganaremos no 1-0 sino 3-0... ¡Va a ser este lunes!» El Espanyol, en el reale arena El técnico realista espera que Isak esté enfadado por no ser titular contra el Sevilla y con ganas de demostrar lo buen jugador que es

Imanol retoma con ganas la competición. Cuestionado por la falta de gol de su equipo, ha señalado que «no estamos acertados en el último pase o en el último tercio, pero mientras no encajemos y sigamos generando como hasta ahora, va a haber un día en el que vamos a ganar no 1-0 sino 3-0. A ver si es el lunes», ha señalado con los micrófonos encendidos. Una vez apagados la pregunta se ha convertido en afirmación. «Va a ser este lunes».

El oriotarra ha reconocido que «lo de la sequía es evidente, pero en cuanto a número de ocasiones, te diría que no generamos menos. Par mí llegar a tres cuartos, con la posibilidad de sacar un centro y con gente llegando a remate en buena posición es una ocasión clara de gol, aunque igual para vosotros no se contabiliza como tal. El equipo está generando igual que el año pasado pero de cara a portería no está acertado».

El míster se ha referido a Isak, quien se acaba de quedar fuera del Mundial con Suecia. «Estará enfadado y con ganas de demostrar lo buen jugador que es y que lo que hizo el año pasado no es casualidad. Pero espero que esté fastidiado sobre todo porque no jugó con nosotros el último partido como titular. Es lo que quería, que hubiera competencia, y que un jugador se enfade y lo demuestre cuando salga al día siguiente. Espero que esté enfadado y que salga como salió al final del partido contra el Sevilla». Entonces jugó escorado en banda derecha y el técnico avanza que puede ser una opción. «Está más habituado a jugar escorado en banda izquierda, pero con el nivel que tiene, la velocidad que tiene y su calidad, lo puede hacer, aunque no sea extremo puro. El otro día nos podía dar ahí porque Sorloth lo estaba haciendo bien. Podíamos hacer daño por banda derecha y cuajó buenos minutos. Opciones tenemos y muchas. Por calidad y por registro de todos los jugadores tenemos muchas variantes».

A raíz de las bajas de Oyarzabal y Janu para este partido, ha vuelto a incidir en su discurso de mirar puertas adentro. «Nunca me he quejado con una baja. Siempre he dicho que tenemos el filial para echar una mano. No tengo ninguna duda. Ni siquiera me lo he planteado o he pedido nada. Cuando han ido mal dadas he dicho que tengo la mejor plantilla posible, lo que tengo que hacer es sacar su máximo rendimiento. No ha estado Nacho, no ha estado David, no ha estado Barrene... No hay tiempo para lamentarse. Hay que adaptarse, crecer y trabajar con los que estás».

Este viernes por la mañana han entrenado con el equipo Ander Martin y Nais Djouahra. Imanol ha asegurado que están preparados para jugar incluso como titulares. «Es que ya lo han hecho y con buena nota. No tengo ninguna duda. En este caso son ellos dos pero pueden ser Robert Navarro, Turrientes, Germán, Cristo, Olasagasti... Para eso tenemos el filial. Esa es la mejor noticia. Poder tener filial compitiendo en Segunda y todos preparados, mirar abajo, ver quién nos puede aportar y echar mano de ellos».

Cree Imanol que el equipo llegará bien físicamente a los partidos que le restan de liga. «Ya demostramos contra el Sevilla que con una semana estábamos recuperados. Jugar cada tres días incluso para el Sevilla es una locura. Lo hablé con Julen Lopetegui allí. En cuanto hemos tenido una semana limpia el equipo ha respondido. Vamos a llegar bastante más frescos y más preparados. En este parón nos tomamos los primeros días para recuperar y tomar aire, y luego a trabajar con exigencia».

Porque espera un partido complicado el lunes contra un Espanyol «que todavía tendrá ilusión por meterse en los puestos de arriba porque queda una barbaridad todavía, 27 puntos en juego. Espero un partido complicado, ellos tienen jugadores de mucho nivel en todas sus líneas. Son un equipo muy bien trabajado y un buen entrenador».

Durante el fin de semana va a seguir sin mirar a lo que hacen otros rivales. «Lo importante es que ganemos nosotros. Enfocarnos en nosotros y olvidarnos de los demás. Si nos centramos en lo nuestro, y hacemos lo nuestro, que es jugar de tú a tú todos los partidos, eso nos va a llevar estar más cerca del objetivo. También tenemos enfrentamientos directos que van a marcar. Estamos súper ilusionados y con ganas enormes de terminar fenomenal la temporada como lo hemos hecho en las dos últimas. Por ilusión y trabajo no va a ser. Los equipos que están ahí son poderosos. A ver quién consigue el objetivo más atractivo, porque hay dos que están ahí», ha indicado sin especificar si se refería a Europa League y Champions.

También ha recordado el 3 de abril que se cumple este domingo. Ha pasado solo un año desde la conquista del título de Copa para Imanol ha reconocido que «a mí me parece que han pasado cuatro años. Aquella misma noche ya me vino el presi a tirar de las orejas con que había que entrar en Europa League. Me parece que ha pasado mucho más tiempo. Pero es historia. Que la gente lo disfrute. Fue una gran noche, un día inolvidable. Pero yo y mis jugadores estamos muy centrados en el Espanyol».