Imanol: «Si ganamos al Sevilla, nos ponemos a seis puntos de ellos y esa es la ambición»

Imanol ha señalado que, al margen de Mikel Oyarzabal y el resto de lesionados de larga duración, tiene a todo el equipo preparado para afrontar el choque contra el Sevilla. También Mikel Merino. «Si tiene que jugar en silla de ruedas, este juega. Al propio Oyarzabal le dices que con un vendaje y un pinchazo puede jugar y sería capaz de jugar. Todos tenemos unas ganas enormes. Es verdad que ha habido jugadores del Sanse con nostros esta semana porque teníamos a algunos tocados. Algunos tendrán que viajar con nosotros y otros se quedarán. El Sanse se juega mucho pero nosotros también».

No cree que el Sevilla venga tocado físicamente por su partido del jueves en Europa League. «Estos le dan la vuelta enseguida. Están acostumbrados. Tienen grandes jugadores y algunos frescos. Nosotros vamos con gran ilusión. Si ganamos, nos ponemos a seis puntos y eso sería increíble. Esa es la ambición. Este Sevilla, con este míster y estos jugadores, están habituados a esto desde hace muchos años. El jueves hubo gente muy buena que no jugó y que va a estar fresca. Seguramente algunos repetirán pero otros no jugaron o no hicieron todo el partido. Me espero al Sevilla de siempre, un equipo que todavía no ha perdido en casa y un equipo que le está complicando la liga al Rel Madrid».

No ha aclarado qué tipo de partido espera. «Nunca sabes. Los últimos partidos que hemos jugado allí ha habido muchos goles pero este año no estamos muy acertados. A ellos, para ser el equipo que son, también les gustaría tener más goles. Nunca sabes. Igual el domingo es el día que la rompemos unos y otros. Potencial hay para que los dos equipos hagamos goles, pero también hay dos defensas que trabajan bien. Lo que quiero es ver una Real que gane y hay muchas maneras de ganar. Hemos escuchado que esta Real solo tiene un plan A y no es así. Hay plan B, y C y muchas veces, D. Lo único que queremos es ganar. La manera: el domingo lo veréis».

Se ha referido a la circunstancia de encontrarse con un técnico guipuzcoano enfrente a un gran nivel. «Lopetegui tiene una trayectoria increíble, más larga y próspera que la mía. Ahí están también Unai, Jagoba, Gaizka, Asier. Somos muchos y es una buena noticia». ¿Qué quiere decir que haya técnicos guipuzcoanos de éxito? «Que tenemos muy buenos equipos. Yo tengo una gran plantilla y por eso estoy aquí y llevo tanto tiempo. Cuando vine aquí, ninguno de vosotros pensaba que hoy seguiría estando aquí. Tengo una gran plantilla. Hay que trabajar, claro. No me puedo comparar a ellos porque su trayectoria es más larga y mejor que la mía».