Imanol felicita al Athletic: «Es lo que nos hubiera gustado, celebrar la Copa con nuestra gente»

Imanol Alguacil ha comparecido este viernes en la previa del encuentro del partido que la Real va a disputar este domingo a las 21.00 horas contra el Almería en el Reale Arena, y además de repasar el estado de la plantilla, ha felicitado al Athletic por la consecución de la Copa del Rey el pasado sábado en Sevilla.

La ilusión en Gipuzkoa era la de repetir el título de Copa de 2021 pero con el ingrediente diferencial de la afición, ausente en esa final ganada al conjunto vizcaíno por las medidas sanitarias vigentes en aquel momento debido a la pandemia. Sin embargo, la eliminación en semifinales en la tanda de penaltis contra el Mallorca lo truncó todo. «Peleamos para haber estado en La Cartuja, pero al final no pudimos. Antes que nosotros se eliminaron otros muchos, pero no quita para no que fuera doloroso».

Alguacil, que en la previa declaró «que gane el mejor» al ser preguntado por si tenía favorito para la final, no ha dudado en felicitar a los rojiblancos. «Que lo disfruten. Y nosotros a intentar estar el año que viene».

En la siguiente intervención, al ser preguntado si ha visto las imágenes de la celebración, ha ampliado su mensaje. «He visto la gabarra, y lo primero que quiero es felicitar al club y a la afición. He sentido envidia, porque es lo que queríamos, celebrar la Copa con nuestra gente. No fue posible», se ha resignado, pero pronto se ha marchado el objetivo de «ganar otra final» para poder hacer realidad ese deseo. «Lo intentaremos», ha concluído.