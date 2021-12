Es imposible entender la Real de estos últimos años sin la figura de Roberto Olabe en los despachos y la de Imanol Alguacil en los banquillos. El de Orio lleva tres años al frente de la nave, le queda uno y medio de contrato, y ya es el más longevo con Aperribay de presidente.

-¿Qué balance hace de estos tres años como entrenador?

-Muy bueno. Es un balance de mejora constante. Es un gran entrenador. Es cierto que ahora también la gente nos conoce y nos cuesta más. Los rivales nos estudian mucho y eso que quizás somos de los que más novedades incorporamos. Hemos tenido momentos contrarios en estos últimos partidos que nos han condicionado. No es normal el gol anulado a Isak, que te expulsen a dos jugadores en dos partidos, el primer gol que nos mete el Betis...

Imanol «No le veo nada desgastado a pesar de su exigencia y competitividad. Ojalá siga muchos años más»

-Es el que más le ha durado en su mandato, ¿qué ve en él?

-Conoce perfectamente la Real, es un entrenador muy evolutivo que lo está haciendo muy bien y tiene ganas de pelear por cosas importantes. No es fácil hablar con los entrenadores de ganar títulos, porque alrededor de ganar hay un falso debate. Si no ganas, parece que estás en el fracaso. Hay muchos entrenadores que no admiten esa conversación de ambición y a Imanol no le cuesta. Quiere tener a la Real lo más arriba posible y quiere que el que juegue de inicio se lo merezca. Y eso está unido a la exigencia, que va en nuestra línea de ser los mejores de lunes a viernes y juntar generaciones. El entrenamiento es tan importante para la progresión de los jugadores como lo son los partidos de competición.

-¿Cree que sufre un mayor desgaste por la intensidad con la que vive y siente la Real?

-Yo no le veo nada desgastado. Otra cosa es que pase épocas de mayor o menor estrés en función de su compromiso y exigencia. Es una persona que está siempre pensando en la evolución y la mejora.

Xabi Alonso «No hay debate sobre la cuestión del primer entrenador. Estamos muy contentos con los técnicos que tenemos»

-De Eusebio dijo que veía un entrenador para diez años. ¿Y con Imanol?

-Son dos personas diferentes. Eusebio nos dejó muchos principios sobre los que la Real se basa y se maneja hoy en día en el campo. Otros se han retocado para mejorarlos. Son dos entrenadores que parten de un principio común de ver el fútbol y, en el caso de Imanol, tiene un punto de exigencia y competitividad que es bueno para que progresen los jugadores de la cantera.

-¿El éxito de Imanol puede cerrar las puertas en un futuro a Xabi Alonso? ¿Cómo lo llevan?

-Lo llevamos bien. No hay debate sobre la cuestión del entrenador del primer equipo. Ojalá esté Imanol muchos años. Estamos muy contentos con los técnicos que tenemos.