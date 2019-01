Real Sociedad Imanol: «Merece la pena seguir en la Copa sin ninguna duda» Imanol Alguacil en rueda de prensa. / Lobo Altuna El entrenador de la Real Sociedad ha hecho un llamamiento a la afición: «Les necesitamos» ÁLVARO VICENTE Miércoles, 16 enero 2019, 14:52

Imanol Alguacil se ha mostrado ambicioso en su comparecencia previa la vuelta de los octavos de final de la Copa que se jugará mañana en Anoeta a partir de la 19.30 horas. La Real Sociedad se trajo un empate a cero de Sevilla la semana pasada por lo que tendrá que buscar la victoria para pasar la eliminatoria. No le vale ningún empate a goles.

El partido llega en el ecuador de la Liga. La Real ocupa la octava plaza a tres puntos de los puestos europeos. Imanol, más allá de la posición en la tabla, considera que lo más importante es que se ha conseguido «cambiar la dinámica» sin olvidar que «todavía hay muchas cosas que mejorar».

El técnico ha hecho un llamamiento a la afición para que acuda mañana a Anoeta. «Merece la pena seguir en la Copa sin ninguna duda. Estamos con ganas e ilusionados. Los jugadores están con ganas, nosotros, vosotros y los aficionados. No hay duda de que queremos seguir vivos en esta competición. Les necesitamos, a los aficionados, como el otro día cuando nos quedamos con uno menos».

Al margen de los debates que pueda haber de si interesa o no seguir en la Copa, Imanol se ha mostrado contundente. Para él no tienen cabida esos debates. «Sé que algunos de vosotros -en alusión a los medios de comunicación- consideráis que echamos la Copa por la alineación de la ida. No es así. Veníamos de un partido duro y cuando hago cambios es por el bien del equipo, para ganar. Nosotros le damos mucho valor a la Copa. Estamos súper ilusionados. El once en Sevilla viene condicionado por el partido anterior».

Imanol no ha dado pistas sobre qué jugadores incluirá en la convocatoria porque la acumulación de partidos puede pasar factura a alguno. Lo tendrá en cuenta para dar forma al once del jueves sin olvidar que hay partido en Vallecas el domingo. «Tengo que esperar al último entrenamiento», ha advertido. «Tengo que valorar bien como estamos todos para poder afrontar el partido y pasar la eliminatoria. El Betis tiene un día más de recuperación. Dependiendo de cómo estén los jugadores eso es lo que me va a llevar a decidirme pero también tenemos que pensar en el domingo en un partido importante. El de mañana es prioritario. Estamos responsabilizados, ilusionados y con ganas de que llegue el partido de mañana».

De ahí que no haya despejado quién defenderá la portería, si Moyá o Rulli, con el que viene contando en los tres partidos que ha dirigido en este nueva etapa al frente del equipo. «Los dos están muy bien, a tope, y eso es lo importante para el equipo. Me encanta que haya ese debate. Lo estamos viendo en los entrenamientos. Hay un pique sano y están compitiendo de verdad».

Tampoco ha desvelado si jugará Willian José, que no participó en la ida. «Vamos a ver. Ayer todos estaban bien pero hoy igual alguno viene tocado al entrenamiento y puede ser Willi. Veremos si el chute de ilusión por los dos goles que marcó ante el Espanyol puede ser mayor para él que el cansancio acumulado. Quiero ser cauto, esperar al último entrenamiento y en base a eso poder decidir».

El entrenador ha conseguido activar a toda la plantilla. Ha rotado mucho y parece que seguirá haciéndolo. «Les veo súper integrados y enchufados. El que menos está jugando estará enfadado pero esto es así. Hay una competencia tremenda y todos están apretando al máximo. Soy yo el que tengo que decidir».

Espera a un Betis que «no va a cambiar su forma de jugar». Más allá del dibujo, quizás alterado algo en los últimos tiempos por la lesión de junior, el estilo no varía. No vamos a ver un Betis diferente. Se va a poner a jugar, va arriesgar, nos va a buscar la espalda si vamos a la presión...Tenemos que estar preparados. Habrá momentos para presionar, replegarse... A ver si elegimos bien esos momentos».

Imanol confía que en ese posible escenario sus jugadores consigan quitarle el balón al Betis y poder hacer una «buena presión» cuando no lo tengan. «Como siempre digo, cada partido tiene sus momentos y hay que interpretar bien esos momentos».

¿Y si hay prórroga? «Espero que no y nosotros metamos uno más. Si es un 3-2 como el otro día, eso que se lleva la afición. Esperemos que haya un gol más para nosotros y con esa intención vamos a salir».

No será fácil hincarle el diente al Betis, o eso es lo que ha dicho Imanol porque el conjunto de Quique Setién pierde poco y cuando lo hace por la mínima. «Creo que ha habido dos partidos que ha perdido por más de un gol. Ante el Getafe y en el primer partido en Liga ante el Levante. En el resto de partidos solo han perdido por la mínima. Eso habla bien del Betis. Tiene posesión y jugadores de muchísima calidad que obligan mucho. En los dos partidos que hemos jugado hemos limitado sus virtudes pero mañana tenemos que ir a ganar».

Imanol confía en que es posible. «En los últimos cinco años la Real ha jugado una semifinal y unos cuartos. Ahora queremos más. Ojalá que haya una más. Queremos pasar. No tengáis dudas».