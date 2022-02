Imanol se mostró desolado en la comparecencia, muy lejos de su versión habitual, como no podía ser de otra manera. «Felicitar al Athletic porque ha estado mejor. Ha sido un gran golpe, pero como digo siempre, ganes, empates o pierdas, toca analizar lo que ha pasado, aprender y afrontar el siguiente», comenzó. El partido «cambia y marca con los dos primeros goles. La primera parte ha sido igualada y no estábamos compitiendo mal del todo, pero estuvieron más cómodos», explicó.

El oriotarra asumió la dura derrota pero no desprestigió el mérito del conjunto local. «Ellos están en un gran momento. Cuando está bien aquí sufren todos los equipos, como lo hicieron Barcelona y Madrid. Ha sido una victoria merecida para ellos», anotó. Al ser preguntado por la presión, Imanol afirmó que «si vas hay que hacer un esfuerzo grande para volver. Ellos estaban igual de frescos y no han venido a presionar».

Además, antes del encuentro se conoció la baja nuevamente de Isak, como ya ocurriría en Europa League, pero no pensó en él. «Echar de menos no, solo me centro en los que estamos».

Marcelino, «feliz de vivir una noche mágica en San Mamés» Marcelino, al término del partido felicitó a su equipo por una gran victoria. «Es una delicia vivir una noche mágica en San Mamés, desarrollar un gran partido ante un gran equipo». No sacó pecho de los cambios. «Tiene tanto mérito los que iniciaron como los que se incorporaron después». Pese a la última derrota se mostró «feliz y satisfecho por este partido complicado. Marcar cuatro goles a un equipo que venía de no encajar es importante», destacó.

Pasado este bache duro y doloroso, Imanol no piensa en otra cosa que en pasar página y afrontar el choque europeo con ganas e ilusión, sin que nada anterior le desvié un ápice. «Esto no va a influir en lo que venga el jueves. No me preocupa. Nos vamos a levantar. Tenemos uno de los partidos más claves de esta temporada», aclaró. El técnico dio la cara ante todo. «¿Salir corriendo? Si hay algo que me siento orgulloso es de defender este escudo. Más que nunca ahora quiero hacer frente de esta dolorosa derrota», finalizó el entrenador.