Real Sociedad Imanol: «Soy yo el culpable y el máximo responsable» Imanol Alguacil carga las culpas sobre sí mismo y asegura que «el Huesca ha construído un gran muro que no hemos sabido derribar» IMANOL LIZASOAIN Domingo, 27 enero 2019, 21:53

Imanol Alguacil, técnico txuri-urdin, compareció este domingo en la sala de prensa de Zubieta para valorar el empate de su equipo ante el conjunto oscense. «El Huesca ha hecho todo bien y nosotros, en cambio, no. En la prmeira parte hemos estado nerviosos, precipitados y nos ha costado mucho interpretar los movimientos que habíamos trabajado en los entrenamientos. Este partido bien podría ser uno de los peores desde que llegué de nuevo al banquillo. Nos ha costado mucho abrir la lata ante un equipo que se cierra atrás. El Huesca ha construido un muro, un gran muro que no hemos sido capaces de derribar. Además, nos han sorprendido con su alineación poniendo a cinco hombres en la zaga, pero el máximo responsable y culpable por no haber logrado una victoria ante el Huesca soy yo. También hay que darle parte del mérito a ellos por el partido que han hecho. Mis jugadores se han dejado todo sobre el campo y han puesto todo de su parte. No tengo ningún pero hacia ellos».

El técnico realista también comprendió el sonido de viento de la parroquia txuri-urdin al término del partido. «Entiendo perfectamente que la afición haya despedido al equipo con pitos después de la temporada que llevamos en casa. Parte del público puede pensarse que por venir el colista a San Sebastián le vamos a meter una goleada, pero las cosas no funcionan así. Todos los equipos de LaLiga se dejan todo sobre el verde, pero entiendo que la afición se haya marchado mosqueada poque no hemos estado finos».

Parece ser que cada vez que el conjunto blanquiazul tiene la oportunidad de dar un salto importante en la clasificación, termina pinchando. «Todos los equipos tienen sus objetivos particulares y es muy complicado ganar a cualquiera. Es una pena porque estábamos de nuevo ante nuestra afición y quieríamos dar otra imagen. Analizaremos lo ocurrido y ya miramos hacia el siguiente partido».

A la parroquia txuri-urdin no le gustó el último cambio, en el que Willian José abandonó el campo en detrmimento de Juanmi. El delantero brasileño tiene cuatro amarillas y el proximo fin de semana llega el Athletic a Anoeta. «Willian ha tenido sus oportunidades y he decidido sacar a Juanmi porque rinde muy bine en esos minutos finales y es capaz de meter gol en la primera que tenga. Estoy contento con el sacrificio de Willian y de todos los jugadores. Todos quieren jugar y esa es la mejor noticia que puede tener un entrenador. Además, no quería introducir muchos cambios porque el equipo podía romperse y el Huesca hacerte mucho daño en las contras».

El próximo sábado llega el Athletic de Gaizka Garitano a Anoeta. Ni él ni su homólogo en el club txuri-urdin saben lo que es perder desde que se hiciesen cargo de sus respectivos equipos. «Será un partido especial para todos. Desde que Gaizka se hiciese con los mandos del Athletic el equipo creo que no ha perdido y se ha vuelto mucho más competitivo y compacto atrás. Aprovechan la velocidad de Iñaki Williams para hacer daño a sus rivales en los contragolpes, pero ya sabréis que en los derbis todas estas cosas no importan, ni cómo llegas en la clasificación ni cómo has rendido en la jornada anterior».

Para terminar, Alguacil descartó cualquier salida en el mercado invernal. Kevin Rodrigues y Rubén Pardo seguirán en el equipo.