Nadie cuida la cantera como la Real Sociedad. Y nadie lo hace mejor que su entrenador, Imanol Alguacil. Con esta premisa, Raúl Pérez ha vuelto a hacer una genial imitación del técnico oriotarra y ha mostrado a sus compañeros de 'El Día Después' como se cuida desde la cuna a una futura estrella de la Real.

El humorista ha entrado al plató del programa con un carrito de bebé muy txuri-urdin. «Es una de las nuevas figuras de la cantera de la Real. Ya sabéis que yo siempre chavales jóvenes», ha explicado. «Está un poco adormilado, pero le estoy entrenando», ha continuado el humorista. Como el meneo del carrito no parecía suficiente, el otro Imanol ha entonado su grito de guerra para motivar al recién nacido: «Erreala ale! Irabazi arte! Beti egongo gara zurekin».

🤣 Nadie cuida la cantera como Imanol Alguacil. Nadie lo imita como @raulperez_76.#ElDíaDespuéspic.twitter.com/Ubx5dxNfLl El Día Después en Movistar+ (@ElDiaDespues) November 1, 2021

Con el pequeño Ander ya despierto y dando toques a una pelotita, 'Imanol Alguacil' se ha podido centrar en comentar el derbi del domingo ante el Athletic. «Fue un partido muy disputado, pero el resultado fue justo», ha indicado.

Además, del fallo de Remiro, una de las imágenes del partido fue el abrazo entre el oriotarra y Marcelino. «Somos rivales en el campo, pero fuera de él nos llevamos muy bien. Hay que dejar las rencillas dentro del campo. Eso demuestra que yo voy muy a la Real». Para muestra, un botón. «A mí me gusta todo lo Real. Yo soy de mi pueblo, pero me gusta veranear en Ciudad Real, me gusta ver documentales de pavos reales, me gusta todo lo real. Las gafas de realidad real, no virtual», ha bromeado.

Imanol y Marcelino vivieron el derbi desde los banquillos, pero de forma diferente. «Yo soy más tranquilo», ha explicado mientras se mostraba en pantalla imágenes de los dos técnicos, con un efusivo Marcelino frente a la tranquilidad del entrenador. «Él es más enérgico. Creí que estaba jugando a las películas y me puse a intentar adivinarla y no sé si era 'Karate kid o qué era. Pero son dos formas de ver el fútbol y son perfectamente compatibles», ha bromeado.