Imanol: «Nos han cortado el ritmo con faltas y el partido ha sido feo»

DV Cádiz. Jueves, 21 de diciembre 2023, 01:00 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Imanol se subió al avión rumbo a casa molesto, consciente de que volaban dos nuevos puntos. Su cara en la sala de prensa era de rabia. «El partido ha sido feo por momentos. No me gustan nada este tipo de cosas porque corta todo el ritmo. No había continuidad, es una pena porque en la segunda mitad hemos salido bien. Los veinte primeros minutos han sido buenos pero luego han llegado las lesiones, ellos se han cerrado, han parado el partido y se ha puesto feo», analizó el oriotarra cuando le preguntaron por las interrupciones.

La Real arrancó «genial» la segunda mitad, pero «ellos han utilizado sus armas. Luego las lesiones tampoco nos han ayudado nada porque no hemos podido realizar más cambios de ataque. Ha sido un partido competido, una lástima que no hayamos acertado en las claras ocasiones», lamentó el técnico. Noticias relacionadas Cádiz 0 - Real Sociedad 0 San Remiro salva un punto Miguel González Vestuarios Remiro: «No hemos estado reconocibles» Ion M. Taus La pizarra Imanol Troyano Una presión de lucha grecorromana Imanol da valor a salir del Nuevo Mirandilla «con la portería a cero. Cuesta ganar a todos los rivales, también al Cádiz. El trabajo de Sergio es magnífico. Tienen una gran plantilla y cuesta una barbaridad sacar partidos adelante», apostilló el entrenador, que, en todo caso, entiende que el 2023 ha sido «maravilloso. No nos damos cuenta de lo que está haciendo este equipo. Esta última tacada de ocho partidos no hemos perdido ninguno y hay que darle valor. ¿Que queremos más? Por supuesto, nos podíamos haber ido con algún punto más. Hemos estado cerca de ganar más encuentros», defendió. El 2024 es esperanzador para la Real aunque debe apretar en Liga puesto que Girona y Athletic no frenan. «Tenemos 31 puntos con un partido por disputar de la primera vuelta, primeros en el grupo, avanzamos en Copa... Queremos darle continuidad».

Temas

Imanol Alguacil